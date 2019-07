El Chapo, el major narcotraficant de la història, condemnat a cadena perpètua

És la fi del que es considerava el judici del segle: Joaquín 'el Chapo' Guzmán ha estat condemnat aquest dimecres 17 de juliol a cadena perpètua, després de mesos d'audiències i més de 50 testimonis al Tribunal Federal de Brooklyn.





El narcotraficant més poderós des de la mort de Pablo Escobar a 1993 havia estat declarat culpable al febrer dels deu delictes que se li imputaven, entre ells narcotràfic, tràfic d'armes, corrupció i rentat de diners.





Ara, passarà la resta de la seva vida en una presó d'alta seguretat en els Estats Units, sense possibilitat de llibertat condicional. La condemna també preveu que els actius d' 'El Chapo' -de l'ordre de 12.600 milions de dòlars (uns 11.100 milions d'euros) - seran confiscats.









Abans d'escoltar el veredicte, 'El Chapo' va parlar durant uns 15 minuts i va acusar el tribunal d'haver un judici injust i "tacat" per la mala conducta del jurat. "Em van negar un judici just quan tothom estava mirant", va dir.





"Com el govern em va a enviar a una presó on mai més es tornarà a sentir el meu nom, aprofito aquesta oportunitat per dir: no hi va haver justícia aquí", ha sostingut.





El narcotraficant va aprofitar l'oportunitat per denunciar les males condicions de les presons nord-americanes i va revelar que havia patit "tortura psicològica, emocional i mental" durant la seva estada a la presó.





De fet, es va descriure a si mateix com a víctima de les "condicions més inhumanes" de què va ser testimoni al llarg de la seva vida. "Per dormir, vaig haver de fer servir taps fets de paper higiènic en les meves orelles. Va ser una falta de respecte i de dignitat humana".





La sentència va ser llegida a la cort de Nova York i ja s'esperava que la destinació de Guzmán tingués aquest resultat, ja que el dia en què va ser declarat culpable, una declaració publicada al lloc web del Departament de Justícia del govern dels Estats Units va declarar que "El Chapo" s'enfrontaria a una cadena perpètua obligatòria sense la possibilitat de ser posat en llibertat condicional.





Va escapar DOS VEGADES DE PRESÓ





'El Chapo' ha estat dues vegades a presons d'alta seguretat a Mèxic, però en tots dos casos va aconseguir escapar, tant amb l'ajuda de funcionaris subornats com amb l'ajuda de membres del seu càrtel. El narcotraficant va ser detingut el gener del 2016 arran d'una ordre de detenció internacional. Va ser extradit un any després per a ser jutjat als Estats Units. En aquest moment, els fiscals dels Estats Units es van comprometre a no condemnar 'El Chapo' a la pena de mort, una condició exigida per Mèxic perquè el narcotraficant fos extradit.





Segons l'acusació del Tribunal Federal de Brooklyn, Guzmán havia estat involucrat en delictes de narcotràfic, violència de càrtels, rentat de diners, corrupció i possessió d'armes, però també havia creat una sofisticada xarxa de comunicació per evitar ser capturat per les autoritats. El seu judici va començar el 5 de novembre de l'any passat, i quatre dies a la setmana, Nova York es va acostumar a un inusual aparell de seguretat cada vegada que el narcotraficant sortia de la presó i entrava a la sala del tribunal. En les diferents sessions, els testimonis van informar sobre les estratègies, camins i secrets del negoci del narcotràfic entre Mèxic i els Estats Units que va dirigir durant anys.





Segons l'acusació, hi havia una "muntanya de proves" contra l'exlíder del càrtel de Sinaloa. Els 12 membres del jurat d'aquest cas -sobre els que, per raons de seguretat, no se sap res més que de vuit dones i quatre homes- van viatjar en una llista de 53 línies en què, per a cada un dels casos descrits per l'acusació, es va emplenar una de les següents opcions: "Culpable", "Innocent", "Innocent", "Sí" o "No". Llavors va començar la deliberació, que va acabar amb el veredicte de "Culpable". Ara s'ha anunciat la sentència, amb la mesura de la pena.





Joaquín Guzmán, de 62 anys, va ser acusat de dirigir el càrtel de Sinaloa entre 1989 i 2014, que va enviar més de 154 tones de cocaïna i grans quantitats d'heroïna, metamfetamina i marihuana als Estats Units, valorades en més de 14.000 milions de dòlars ( uns 12.000 milions d'euros).