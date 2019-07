Quatre de cada deu espanyols no estan satisfets amb el seu estil de vida

El 40 per cent dels espanyols no se sent satisfet amb el seu estil de vida actual, encara que per al 32,66% aquesta situació podria millorar amb petits esforços quotidians. I entre els que sí que expressen satisfacció, el 42,90 per cent admet, però, que considera necessari desaccelerar el seu ritme de vida quotidià, segons l'estudi d'opinió 'Baròmetre Tomàquet: Què els preocupa als espanyols en el seu dia a dia?' presentat aquest dimecres. Tan sols el 17,4 assegura estar-ho totalment i el 42,90 per cent dels enquestats està d'acord, però considera necessari desaccelerar el seu ritme de vida quotidià.













Aquest estudi, realitzat per Orlando per Sondea en el passat mes de juny sobre una mostra 4.005 persones de 18 a 65 anys, revela que Extremadura (46,2%), Canàries (45,4%) i Andalusia (43,1%) superen la mitjana i es converteixen en les comunitats autònomes amb nivells més baixos de satisfacció, mentre la zona nord del país es mostra més conforme. Navarresos (70,9%), La Rioja (69,2%) i càntabres (67,4%) lideren la llista dels més satisfets.





A més, l'estudi s'extreu que més de la meitat de les preocupacions diàries dels espanyols són fruit d'un estil i ritme de vida accelerat, independentment de la dimensió de la localitat en què viuen o la seva edat. Per a més de la meitat de la població aquestes preocupacions podrien afrontar-millor relativitzant les coses i donant-los la importància que realment tenen (58,63%), gaudint de les coses simples de la vida (56,63%) i desaccelerant el ritme de vida i prioritzant el que és important per a cada un (53,18%).





Les dones són les que, en major mesura que els homes, consideren que principalment les seves preocupacions del dia a dia estan motivades per un estil de vida accelerat. Mantenen la mateixa opinió dels enquestats fins a 54 anys en major mesura que la resta. Mentre que les persones de més edat pensen en major proporció, que relativitzant les coses i gaudint de les coses simples de la vida, les preocupacions podrien afrontar-se millor, els enquestats de 25 a 54 anys pensen que ho aconseguirien desaccelerant el ritme de vida i prioritzant què és l'important.





Davant la pregunta de possibles solucions per afrontar millor les preocupacions quotidianes, gairebé la meitat treballaria de forma més equilibrada conciliant més la seva vida laboral i familiar; 1 46,1% dels promouria més moments al costat dels seus éssers estimats; i un 42,7% passejaria més per espais naturals. En menor mesura, creuen que és rellevant menjar de forma més saludable, reduir l'ús del mòbil i consumir només per necessitat sense deixar-se portar.





L'experta en psicologia positiva Patricia Ramírez Loeffler admet que "anem ràpid, ens sentim irascibles i vivim diàriament com si el got fora a vessar. Un bon exemple a seguir seria la filosofia slow, o moviment lent, que consisteix a estar amb plenitud en cada moment. La qüestió és buscar maneres que ens ajudin a desaccelerar, adoptar una vida més pausada i senzilla, i gaudir més dels petits moments, en comptes de preocupar-nos per coses que són de vegades nímies ".





Pel que fa a l'activitat laboral, 7 de cada 10 espanyols no desconnecta de la feina quan acaba la seva jornada. Les dones queden més pendents dels seus quefers professionals quan finalitza la seva jornada (un 3% més).





El 39 per cent dels que no deixen d'estar connectats continua contestant a companys o grups de treball en WhatsApp i trucades, el 33,1 per cent llegeix els seus correus electrònics i el 30,5 per cent avança algunes tasques des de casa. Només un 12,1 per cent dels enquestats afirma que atén només a emergències.





A nivell regional, són els aragonesos (77,3%) els que continuen més pendents de la feina en arribar a casa. En canvi, Illes Balears, destaca per ser la comunitat que més desconnecta i allibera la ment de la càrrega laboral (35,2%).





Davant aquesta situació, la psicòloga recomana "no crear precedents i atenir-te al teu horari, aprendre a dir no; apagar el cervell multitasca; ordenar el caos amb rutines i horaris; deixar de postergar, i tenir clara l'escala de valors per a dedicar-li temps real al que t'importa ".





I és que, tot i que gairebé el 40% de la població afirma estar preocupada pel temps que passa en xarxes, 2 de cada 3 indica que el seu ús s'ha convertit ja en un hàbit més. A l'60,4% dels joves (18-24 anys) els preocupa el temps que dediquen a les xarxes socials, encara que segueixen sent els més assidus en comparació amb la resta de la societat: passen una mitjana de gairebé 3 hores al dia, enfront de la mitjana general de 1,6 hores.





De les persones a les que realment els preocupa el temps que empren en les seves xarxes socials, són més les persones de 25 a 34 anys i les residents en petits municipis les que declaren que per a elles es tracta d'un hàbit més. Per a les persones residents en municipis entre 50.000 i 200.000 habitants, les xarxes són en major mesura la millor manera de comunicar-se amb el seu entorn, mentre que els més joves admeten que ho segueixen fent perquè, si no, se senten desconnectats de la societat.





El que més inquieta la societat pel que fa a la tecnologia en el seu dia a dia és quedar-se sense connexió a Internet (56,7%), sense bateria al mòbil (53,7%), i l'ús diari del telèfon (42 , 8%). En menor mesura, no sortir afavorits en les fotografies dels seus perfils socials (20,75%), perdre una mica del que està passant a les xarxes (14,03%) i tenir el seu perfil actualitzat diàriament (12,68%) també estan entre les seves inquietuds diàries.





L'alimentació és un altre motiu de preocupació, segons aquest estudi. Dos de cada tres enquestats afirma que l'aspecte que més els inquieta és, amb diferència, poder comprar productes frescos i locals. A aquesta preocupació li segueixen altres no menys importants com tenir una alimentació saludable que millori el seu aspecte físic (64,22%) o no poder compartir l'hora del dinar amb els seus éssers estimats (62,93%). A més de la meitat, els preocupa la procedència dels ingredients dels productes (57,65%) i consumir massa menjar ràpid (52,91%). Tan sols a 1 de cada 5 els preocupa no estar al cas de nous aliments o tendència (20,00%).





Encara que dediquem una de mitjana al dia d'1 hora i 22 minuts a cuinar, a l'47,8% dels espanyols els agradaria dedicar més temps a aquesta activitat, però el 19,8% diu no tenir temps suficient.





Per atendre les necessitats derivades de totes aquestes preocupacions, Orlando ha creat 'Línia Tomàquet', una línia directa per connectar i aprendre d'aquells que ja es prenen la vida d'una altra manera. "Volem inspirar un canvi en la gent, animar-la a valorar el temps, a no preocupar-se en excés per allò que no és realment important: a gaudir de les petites coses que ens envolten. Les ciutats de Madrid i Lekeitio acolliran cabines d'aquesta 'Línia tomàquet 'amb connexió directa, que estaran obertes al públic aquest dimecres i demà dijous, així com en la pàgina web de la marca de tomàquet.