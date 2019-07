Investigadors revelen l'activitat 'anti tumors' del gaspatxo

Un equip d'investigadors de les universitats d'Almeria (UAL) i Granada (UGR) han identificat una interrupció en el creixement i, fins i tot, la mort programada de cèl·lules tumorals del còlon després d'exposar-les al gaspatxo.













Després de sotmetre aquesta a una digestió artificial, i exposar tumors conreats al digerit resultant, s'observa com la barreja de tots els seus ingredients presenta una activitat antitumoral més gran que el seu consum per separat. Aquest estudi, en fase preclínica, suposa el primer pas per poder reproduir els seus resultats en proves clíniques 'in vivo', segons s'indica en una nota de premsa.

El litre d'aquesta sopa freda està format per tomàquet (385 grams), cogombre (58 grams), pebrot (3 grams), all (2 grams), oli d'oliva verge extra (3,3%, v / v), aigua (3,3%) i vinagre (0,16%), sent aliments frescos i evitant la pasteurització.





El puré s'ha sotmès a un procés digestiu 'in vitro' que simula tres fases de la digestió humana: la unió amb la saliva, el pas per l'estómac i el trànsit intestinal. En cadascuna, es mantenen les condicions òptimes de temperatura i d'acidesa, agregant els enzims que actuen en cada moment de la cadena.





El producte final, el digestat, s'ha diluït en diferents proporcions en el medi de cultiu de cèl·lules de càncer de còlon. Els resultats han mostrat que el gaspatxo no només detenia el creixement cel·lular, sinó que pot arribar a induir la mort cel·lular programada.





L'investigador de la Universitat d'Almeria i coautor del treball Pablo Campra ha assenyalat a la Fundació Descobreix que "al contacte amb aquest tipus d'alimentació s'activen una sèrie de gens que provoquen la inhibició en el desenvolupament i que els tumors es 'suïcidin' activament , el que es coneix com apoptosi. Per què i com ho fan és una cosa sobre el que estem treballant ara ".





Arran d'aquest estudi, publicat per la revista Food Research International sota el títol 'A whole-food approach to the in vitro assessment of the antitumor activity of gaspatxo', aquest científic actualment treballa en una línia d'investigació sobre el paper de l'aigua en aquesta cascada de reaccions. En particular, se centra en la interacció entre l'aigua i les substàncies químiques presents en els aliments que genera una cascada de processos genètics i enzimàtics antitumorals el mecanisme detallat encara es desconeix.





INTERACCIONS





La investigació ha estat portada a terme pel grup 'AGR152-Modelització digestiva' de la UAL, segueix un enfocament holístic, que entén que l'aliment sencer és la unitat nutricional bàsica, a diferència de l'enfocament reduccionista dominant centrat en nutrients aïllats.





Segons apunta Campra, "s'han identificat substàncies com el licopè en tomàquets o el betacarotè amb suposades propietats antitumorals però que, provades després de manera aïllada en assaigs clínics no han aconseguit demostrar una activitat antitumoral significativa. És una forma molt reduccionista d'entendre la interfase alimentació / salut, que no casa amb la complexitat de la fisiologia d'un organisme ".





Davant d'això, aposten per un enfocament que parteix d'una matriu alimentària completa, on poden simular totes les interaccions que es produeixen entre les substàncies fitoquímiques bioactives que són capaços de generar una acció combinada i sinèrgica.





"El que protegeix de la malaltia és l'aliment sencer, no molècules aïllades. Hem coevolucionat consumint vegetals frescos, els portem menjant milions d'anys, el seu consum juntament amb altres hàbits preventius com l'exercici físic, generen un ambient metabòlic hostil al creixement cancerós, i l'expressió genètica que ens fan menys proclius a que aquestes cèl·lules canceroses creixin en el nostre organisme ", apunta.





L'estudi s'ha desenvolupat amb finançament propi i exclusiva de la Universitat d'Almeria i posa en valor l'activitat beneficiosa que s'obté amb la barreja de vegetals frescos enfront del seu consum per separat. Una altra aportació interessant ha estat comprovar que l'activitat és molt superior quan s'ha emprat gaspatxo fresc acabat de preparar que quan s'han emprat gaspatxos pasteuritzats envasats, l'activitat es veu afectada significativament per la calor.





Les dades mostren que components com l'all o l'oli d'oliva presenten per si sols un efecte antitumoral, tot i que requeririen dosis molt elevades per assolir els nivells d'activitat del gaspatxo. "Hem vist com la unió com gaspatxo potència totes aquestes propietats, fent més eficaç el seu consum a quantitats sensiblement inferiors", conclou Pablo Campra.