La imatges de l'arribada a la Lluna que alimenten les teories de la conspiració

Dissabte que ve, un dels grans èxits de la humanitat és arribar a la Lluna, marcat per la frase de Neil Armstrong, que encara avui es diu quan recordem el moment. "Un petit pas per a l'home, un gran pas per a la Humanitat".





Aquestes són les imatges que proven i documenten el moment, però que, però, són utilitzades pels teòrics de la conspiració per assegurar que tot va ser un engany.





Però, al capdavall, ¿quins arguments s'utilitzen per dir que el que 530 milions de persones van veure en directe el 20 de juliol de 1969 no va ser més que un engany filmat per Stanley Kubrick en l'estudi? Aquests són alguns dels temes assenyalats i refutats per la Societat Astronòmica Americana, a l ' "History Channel".





En primer lloc, la probabilitat que el secret s'hagi guardat bé fins al dia d'avui és bastant improbable. "Uns 400.000 científics, enginyers, tècnics, maquinistes i electricistes van treballar al programa Apollo", explica Rick Fienberg, portaveu del centre i doctor en astronomia. Fins i tot si no confia en el govern, creu que aquestes 400.000 persones podrien mantenir aquesta mentida ..., qüestiona.





Però si en aquest primer punt estem parlant de plausibilitat, Fienberg apunta directament als fets, que contradiuen les teories de la conspiració.





Si observem la primera imatge, la bandera dels Estats Units sembla onejar, però hi ha un problema: la lluna no té atmosfera i, per tant, no hi ha vent.









Rick Fienberg explica que hi ha dues raons per a això. Primer, la bandera es manté alçada perquè té un eix horitzontal que l'estira, perquè la NASA va predir que a causa de la manca de vent, la bandera es cauria. En segon lloc, l'efecte que sembla ser el vent és només una bandera arrugada, que els astronautes tenien dificultat per estirar. En les imatges en moviment, es pot veure que la bandera americana només es mou quan algú la toca.





En les imatges capturades per Armstrong, no hi ha estrelles al cel lunar i això motiva a algunes persones a dubtar de la veracitat de les imatges, però també és un mite fàcilment explicable, fins i tot per aquells que no saben res d'astronomia, però tenen algun coneixement de fotografia.













Les imatges van ser preses durant el dia lunar, de manera que el sol brillava, i el fet que els astronautes les usen són brillants, de manera que les exposicions fotogràfiques són curtes, impedint que les estrelles siguin visibles en les imatges, encara que poguessin ser-ho per estar en sòl lunar.









"És el mateix si anem al porxo d'algú a la nit i encenem els llums. Fins i tot si pots veure les estrelles des d'on estàs, una càmera amb una exposició ràpida no serà capaç de capturar-", emfatitza Fienberg.





Les ombres en les imatges són també una font de confusió. Si, d'una banda, hi ha qui desconfien que puguem veure objectes que estarien ocults en les ombres (però que estan il·luminats pel reflex de la llum en el sòl lunar, explica l'astrònom), també n'hi ha que dubten de la seva direcció, assegurant que la il·luminació de l'estudi s'organitzi al voltant de l'acció. Però el fet que cada objecte tingui només una ombra contradiu aquesta teoria.









En un programa de televisió ben conegut pel públic en general, "MythBusters", els presentadors van replicar les ombres no paral·leles d'alguns objectes, que s'expliquen pel fet que el terreny és irregular i això és una il·lusió.





Ara, una de les fotos més famoses del moment. Buzz Aldrin és fotografiat per Neil Armstrong, que és visible en el reflex del casc del seu col·lega.









Però Neil no té una càmera a la mà i els teòrics de la conspiració veuen clar el "engany". Però, explica Rick Fienberg, la càmera estab integrada en el vestit, exactament on l'astronauta té les mans sobre la imatge.





Malgrat els anys, són molts els que piesan que la humanitat no va trepitjar mai la superfície del nostre satèl·lit. Però també n'hi ha molts que insisteixen que la Terra és plana, malgrat aquestes fotos en què es veu el nostre planeta des de la Lluna i que van quedar per a la Història.









Aquí us deixem vídeo original de la missió, emès al juliol de 1969, que mostra als astronautes de l'Apollo 11 fent diverses tasques durant les operacions d'activitat extravehicular (EVA) en la superfície de la lluna.