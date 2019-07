¿Nou 'Agostazo' a Navarra amb Maria Chivite?

Després de l'acord provisional assolit entre PSN, Nabai i IU i que comptava amb l'aprovació gairebé unànime del Comitè Regional del PSN (104 vots favorables i un en contra) i les benediccions del mateix Zapatero, la societat navarresa es va dormir en la creença que amanecería amb un "Govern de Progrés" que liquidés l'atavisme navarrista dels successius governs d'UPN. No obstant això, després de la trucada urgent de Jaime Ignacio del Burgo al secretari d'Organització del PSOE José Blanco en la qual li va recordar l'acord tàcit arribat després del tejerazo, el PSOE nacional va desautoritzar dit Pacte i va ordenar a Puras i als socialistes navarresos que s'abstinguessin en la votació per permetre que el candidat navarrista d'UPN, Miguel Sanz fos investit President de Navarra, episodi conegut com "mayazo".





Després de la separació traumàtica d'UPN i el PP al 2008, els socialistes navarresos es van veure convertits en àrbitres de la contesa política després de l'acord tàcit entre el President navarrès Miguel Sanz i el socialista José Blanco en virtut del qual les propostes polítiques dels socialistes navarresos eren recolzades per UPN en un esplèndid exercici de ventriloquismo escènic a canvi del suport sense fissures del PSN en l'aprovació dels pressupostos anuals d'UPN, quedant IU i Nabai com a convidats de pedra.





Aquesta política de suport incondicional a UPN des dels bancs de l'oposició li va implicar al PSN la pèrdua de tires de la seva primitiu ideari socialista però després de l'abdicació de Sanz al 2009 i la proclamació de Barcina com la seva successora, el va conduir finalment al poder mitjançant un Govern de coalició UPN-PSN.





No obstant això, després de l'escenificació de la cerimònia del desencontre UPN-PSN plasmat en el "divorci polític" Barcina-Jiménez, assistim a la liquidació de la doctrina navarrista UPN-PSN que hauria convertit a la Comunitat Foral durant una dècada en un vedat privat del establishment navarrès (Teoria del formatge de Miguel Sanz), havent de nou el socialista Jiménez renunciar a plantejar la moció de censura contra Barcina per ordres de Ferraz, episodi conegut com "agostazo".





La utopia de Maria Chivite seria la formació d'un govern Progressista navarrès integrat per membres de Geroa Bai, Podem-Ahal Dugu i IU-EB, però que només seria una peça més del complicat trencaclosques que representa la investidura de Pere Sánchez com a President del Govern . No obstant això, la possible negativa de Pablo Iglesias a facilitar la investidura de Pere Sánchez com a President del Govern davant la negativa del PSOE a conformar un Govern de Coalició amb ministres de Unides Podem, deixaria oberta la possibilitat d'unes noves eleccions a la tardor que tindria com a efecte col·lateral la inestabilització de l'economia espanyola en pujar de forma desbocada la prima de risc.





En conseqüència, descartat un Govern de Salvació PSOE-Ciutadans per la intransigència i miopia política d'Albert Rivera, l'establishment estaria pressionant vehement a Pablo Casado per convèncer de la necessitat imperiosa d'una abstenció del PP a la sessió d'investidura de Pere Sánchez "en nom de l'interès general d'Espanya ". Aquesta abstenció comptaria amb les benediccions de l'establishment financer i possibilitarà futurs acords d'Estat entre PP i PSOE per escenificar la metamorfosi del règim del 78 mitjançant una reforma edulcorada de l'actual Constitució, seguint la màxima del gatopardismo ( "Canviar-ho tot perquè res canviï" ).





Així mateix, l'acord PSOE-PP per facilitar la investidura de Pere Sánchez inclouria la implementació del 155 a Catalunya en el supòsit de Declaració Unilateral d'Independència pel Parlament català així com un acord tàcit perquè el PSN navarrès faciliti la investidura d'Esparza com a President de Navarra, decisió que provocarà que els votants socialistes es debaten entre la incertesa i la incredulitat en constatar la crua realitat de la dependència orgànica i el deure de l'obediència cega del PSN als dictats de Ferraz, de manera que després del mayazo de Pures i el 'agostazo' de Roberto Jiménez podríem assistir a una escissió en l'actual PSN.