Podemos acusa Pedro Sánchez de ser deslleial a Pablo Iglesias

La reacció de Unidas Podemos a l'entrevista del president Sánchez no s'ha fet esperar. Sorpresa i indissimulada contrareidad davant el que han titllat de "deslleialtat de Sánchez a Iglesias".





MÉS INFORMACIÓ Sánchez confirma que l'aspiracion de Iglesias a la vicepresidència del Govern és el principal escull





Pel partit morat davant la contínua "lleialtat" de Pablo Iglesias als socialistes que va permetre la moció de censura a Mariano Rajoy, Sánchez, ha "atacat a Iglesias".





En l'entrevista concedida per Pedro Sánchez a la Sexta, el líder socialista, ha deixat caure la bomba que confirmava que l'"únic interès manifestat pel Senyor Iglesias a les nostres reunions eren els càrrecs i no parlar de com solucionar els problemes del país. No hem parlat de com solucionar els problemes d'habitatge ni de cap altre tema. Només de quines persones entrarien al Consell de Ministres ".