PP i Cs aproven el document de Vox i desbloquegen la investidura de López Miras a Múrcia

PP i Ciutadans donen el seu vistiplau al document d'investidura proposat per Vox i la seva acceptació suposarà, d'aquesta manera, el suport del partit de la ultradreta a la investidura del candidat popular a la presidència de Múrcia, Fernando López Miras.









Aquest divendres s'han reunit a l'Assemblea Regional el president del Grup Parlamentari Popular, Fernando López Miras i la portaveu del Grup Parlamentari Ciutadans, Isabel Franc, per analitzar les mesures proposades per Vox.





López Miras ha afirmat que el document és "assumible plenament" per la seva part després de comprovar que són "perfectament compatibles i complementàries" amb l'acord de PP i Cs.





Per la seva banda, Isabel Franc, assenyala que el document "no és incompatible amb el pacte" entre la seva formació i el PP per als propers quatre anys. I creu que s'ha imposat "la responsabilitat i la generositat".





VOX VA REBAIXAR LES SEVES EXIGÈNCIES EN EL SEU ÚLTIM DOCUMENT





Cal recordar que Vox va rebaixar en aquest document les seves exigències, eliminant per exemple tota referència a la revisió de la Llei LGTBI de la Regió de Múrcia, tot i que era una exigència que havia mantingut fins ara en els esborranys i els documents sotmesos a la negociació.





En canvi, aquest document sí que manté un altre dels punts més polèmics, com és la necessitat que els pares tinguin la llibertat d'elegir l'educació dels seus fills i que "no es adoctrini als nens més enllà de les assignatures curriculars". Els pares seran els que decideixin si els seus fills reben aquests continguts.





El document també manté el compromís a desenvolupar "programes de prevenció de qualsevol tipus de violència intrafamiliar".