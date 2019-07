Aragó exigeix a la Generalitat que es faci càrrec del "conflictiu" ós Goiat

El conseller en funcions de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern d'Aragó, Joaquín Olona, ha enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, demanant-li que es facin càrrec de l'ós Goiat.





A la carta, el conseller ha expressat el malestar existent al territori aragonès per la presència de l'animal.









"Com és sabut, Goiat és un ós considerat reiteradament depredador al que precedeix un conflictiu historial. La seva presència als Pirineus és conseqüència del programa de reintroducció gestionada per la Generalitat, fruit de decisions polítiques que respectem, però que no compartim", ha asseverat Olona.





Per això, "atenent a aquestes circumstàncies, així com al fet de tractar-se d'un programa de reintroducció en el qual no participem ni col·laborem, considero que han de ser les autoritats catalanes els que es facin càrrec de l'ós Goiat, prenent les mesures pertinents que resolguin el problema suscitat amb la màxima urgència possible ".





Així mateix, Olona ha insistit en la missiva que "el nostre rebuig i oposició es basa en que, sota les circumstàncies actuals, els programes de reintroducció, al nostre parer, no acrediten ni garanteixen que el benefici net derivat de la reintroducció d'óssos forans compensin els desproporcionats costos socials i econòmics que aquests programes provoquen a Aragó ".





D'altra banda, el conseller ha advertit que el compromís d'Aragó amb la política de reintroducció d'óssos al qual es refereix la Fundación Oso Pardo (FOP) és, únicament, una carta signada per un director general de l'any 2013.





"Ni el conseller, ni després el Consell de Govern, ha aprovat durant les dues últimes legislatures cap conveni marc ni protocol de col·laboració i, per tant, les seves afirmacions no tenen validesa legal", ha sentenciat.





Olona ha conclòs afirmant que "les posicions polítiques expressades per un director general del govern anterior en res comprometen a l'actual en funcions, deixant clar que el Govern d'Aragó compleix amb totes les seves obligacions en matèria de protecció".





L'ós Goiat mata una altra euga a la Val d'Aran (Lleida) / EP





I és que la Fundación Oso Pardo assegura que que l'Executiu d'Aragó sí que va donar suport a la introducció de Goiat al Pirineu, com demostraria la documentació oficial dels projectes europeus del ‘Programa LIFE’ per a enriquir la genètica d'aquests animals.





“No es comprèn ni l'actitud ni els missatges que està traslladant a la societat el conseller en funcions de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat, Joaquín Olona”, han indicat des de la FOP.