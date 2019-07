Els nacionalistes catalans mantenen la incògnita sobre la investidura de Sánchez

Els partits nacionalistes catalans no volen revelar quin serà el sentit del seu vot en el debat d'investidura de Pere Sánchez.





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha mantingut aquest divendres 19 de juliol la incògnita. Després de reunir-se la direcció del partit, ha al·legat que ERC no es pot pronunciar sobre una cosa que "no existeix" -el acord PSOE-Podem -, i ha demanat als dos partits que, per responsabilitat, arribin a un pacte per desencallar la legislatura .









ERC tampoc vol avançar i explicar què farà si PSOE i Podem eventualment arriben a un acord abans del ple o que farà si no arriben a cap, i s'ha limitat a insistir que estan oberts a qualsevol escenari concloent: "Per ERC no serà".





JXCAT: "NO ES DONEN LES CONDICIONS"





Per la seva banda, la diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs ha assegurat que el seu partit decidirà el sentit del seu vot en el ple d'investidura de Sánchez, després d'escoltar la proposta del president, però "ara mateix no es donen les condicions".





En roda de premsa, Borràs ha assegurat que els encantaria tenir "el problema de decidir si podem votar que sí", però ha explicat que, per ara, no es donen les circumstàncies perquè no saben quina proposta presentarà en el debat.









La diputada de JxCat ha criticat l'actitud de Sánchez dels últims dies, assegurant que es comporta "amb arrogància, com si hagués guanyat amb majoria", i ha lamentat que no hagi estat capaç de negociar amb els altres grups parlamentaris.