El PDeCAT demana als seus associats la reflexió per a "fer evolucionar el partit"

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha fet una crida als 13.000 associats de la seva formació a reflexionar amb responsabilitat i coherència per "fer evolucionar el partit", i ha posat com a data límit el 20 de setembre per donar per acabat aquest debat.









Bonvehí ho ha explicat al Consell Nacional del PDeCAT, on ha assegurat que realitzaran debats "serens i reflexius" a nivell comarcal i sectorial, per als quals la direcció donarà llibertat als associats.





LA FORMACIÓ HA EVOLUCIONAR





"Des de la direcció és el moment d'escoltar a tots", ha afirmat el president del PDeCAT, que ha demanat reflexionar de cara a un proper període electoral i als propers anys de vida de la formació, que haurà d'evolucionar després d'aquest període de debat, ha explicat.





El líder del PDeCAT ha subratllat que intentaran que hi hagi "un relator, que asseguri que tot el procés es faci correctament", i ha reclamat a la gent que porta temps en la formació que tingui obertura de mires i responsabilitat a l'hora de fer propostes .





Ha indicat que aquest procés es realitzarà de cara a la tardor i establirà "les bases per a unes possibles eleccions", que podrien arribar després de la sortida de la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes, malgrat que el president de la Generalitat, Quim Torra , ha descartat una convocatòria electoral com a reacció.





PACTES DESPRÉS DE LES MUNICIPALS





A Consell Nacional també s'han analitzat els resultats electorals en les municipals, europees i generals, que Bonvehí qualificat de bons, i ha destacat que són "la principal força política" als municipis catalans.





També han reflexionat sobre els pactes postelectorals, sobre el que el president de la formació ha dit que ERC és el seu soci prioritari, i ha recordat els acords assolits en les diputacions i ajuntaments de Lleida, Girona i Tarragona: "Prova de que els dos grans partits volen construir Catalunya de la mà ".





Ha lamentat que a la Diputació de Barcelona aquestes dues formacions no sumaven per governar, pel que ha defensat el pacte entre JxCat amb el PSC, perquè la institució "no podia quedar en mans dels unionistes".





Bonvehí ha assegurat que el Consell Nacional ha defensat aquest acord i l'ha avalat, i ha sostingut que l'objectiu és el de "gestionar correctament" la Diputació i l'acord amb els socialistes.