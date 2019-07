El PSOE comença a negociar amb Podem el programa i les àrees de govern

El PSOE i Podem han començat a negociar el programa i les àrees de govern, tal com ha afirmat la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, en una entrevista a 'La Sexta', on ha afirmat que les negociacions van començar el dissabte i duraran fins dilluns que ve.









Calvo no ha especificat res sobre el nombre de carteres que tindrà Podem en la Legislatura. En les negociacions, els dos partits estan representats per diversos dels seus membres. Pel costat socialista, acompanyant Calvo, es troba María Jesús Montero i Adriana Lastra. Per part de Podem, Irene Montero i Pablo Echenique.





Alhora, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias també estan en converses i van mantenir una trucada telefònica després del pas endavant del líder de la formació estatge. Els dos líders intentaran "que això vagi bé" després de la renúncia d'Iglesias.





OBJECTIUS, LLEIS, TREBALL I SUBSTÀNCIA





En les negociacions s'està treballant primer per "els objectius, les lleis, el treball i la substància" i "després en les àrees de participació" del Consell de Ministres, en què "ells puguin estar".





"Primer parlem lògicament a on anem i per què i després hem de parlar de qui i en quines fórmules. A poc a poc anirem aconseguint tot", ha afegit.





No obstant això, ha evitat pronunciar-se sobre quins membres del partit d'Iglesias s'estudien per entrar al Govern ja que ha defensat que Espanya "es mereix" que es treballi amb "cautela".





La vicepresidenta del Govern en funcions ha ressaltat a més, com ho ve defensant el PSOE en totes les negociacions amb Unides Podem, que els càrrecs per dirigir les carteres de l'Executiu aniran en funció de "la qualificació en política" que "normalment sol venir per experiència o per qualificació professional ".





Per això, la socialista ha insistit que l'important ara és "trobar un espai de confrontació entre els dos partits" i tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez que té la seva primera jornada el proper dilluns, 22 de juliol. Des del seu punt de vista, Unides Podem té "una disposició constructiva" perquè surti investit Sánchez ja que "ja s'ha iniciat un espai que segurament donarà els seus fruits".





RELACIÓ ENTRE SÁNCHEZ I IGLESIAS





Calvo també ha mostrat el seu agraïment a la formació domicili i en particular a Iglesias per fer un pas "molt generós" i no entrar al Govern de Sánchez, tal com el socialista va demanar per acceptar un govern de coalició, ja que, segons ha explicat Calvo, "no és res contra ell" sinó pel concepte de que "un altre líder polític no podria estar sota la instrucció i les ordres" del president.





"Hi ha precedents en la política europea i l'experiència dóna la raó i jo crec que Sánchez ha plantejat que si serà la primera vegada que hi hagi un govern de coalició a Espanya es faci de la millor manera i que ens provoqui la major estabilitat possible ", ha recalcat.





Després de ser preguntada per si ha millorat la relació entre Sánchez i Iglesias després que el líder de la formació estatge donés el pas al costat, Calvo ha assegurat que les converses que hi ha entre Sánchez i Iglesias"sempre són bones i en bons termes" per el que no s'ha de posar les negociacions "a títol personal". "Em consta que Sánchez sempre ha tingut una relació correcta amb Iglesias en el que correspon a un president amb un líder de partit", ha afegit.





DIFERÈNCIES AMB UNIDES PODEM EN EL CONFLICTE CATALÀ





Un dels motius pel que Sánchez ha posat de condició per a un govern de coalició que no estigui Esglésies en ell és per la seva posició en el conflicte català, a l'assegurar el líder de la formació domicili, en diverses ocasions que a Espanya hi ha presos polítics .





"Espanya no té presos polítics perquè és una democràcia, de les vint més solvents de tot el món, i la qualitat de la nostra justícia no pot estar en solfa amb el nostre àmbit, per tant, és clara la posició del president", ha ressaltat.





En l'entrevista, Calvo ha reafirmat la posició del PSOE davant la crisi catalana i ha advertit que el partit de Sánchez és "una garantia de la unitat d'Espanya", de manera que Sánchez necessita "un Govern que defensi la independència de la justícia i la democràcia espanyola ". "Això és el que cal demanar a un govern constitucional", ha avisat la socialista.





A més, Calvo ha admès que el PSOE és un Govern que està "a l'altra punta del registre polític de l'independentisme" però que ha donat "mostres que respecte" a la Generalitat "que ha sortit a les urnes", de manera que hi ha "diàleg" amb ella "dins de la llei".