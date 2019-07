El Reial Madrid s'estrena amb derrota davant el Bayern de Munic

El Reial Madrid va perdre aquest diumenge de matinada per 3-1 davant el FC Bayern de Munic en la seva primera cita de la pretemporada, durant un duel corresponent a la International Champions Cup i on per part dels merengues va destacar el davanter brasiler Rodrygo Goes amb un golàs de falta directa.













Un fort xut amb la dreta a l'escaire oposada, havent salvat a la barrera de defensors del Bayern, va permetre al jove Rodrygo anotar el seu primer gol amb la samarreta del Reial Madrid. Però als pupils de Zinédine Zidane els va costar trobar un bon ritme i aquest gol del brasiler va arribar tard, al minut 84, quan el marcador ja lluïa molt favorable als alemanys.





Al NRG Stadium de Houston, l'estrena del mitjapunta belga Eden Hazard i de la resta de fitxatges blancs es va veure eclipsat per l'absència del gal·lès Gareth Bale, de qui Zidane va dir que està negociant la seva sortida imminent. Tampoc va comptar amb minuts Mariano Díaz, igualment a la rampa de sortida.



L'encara portador del '7' madridista va ser testimoni des de la banqueta de les dianes que van marcar Corentin Tolisso (minut 15), Robert Lewandowski (min. 67) i Serge Gnabry (min. 69) per al conjunt bavarès a la International Champions Cup 2019 .







D'aquesta manera, en el que va significar el seu segon compromís emmarcat en aquest torneig amistós, els deixebles de Niko Kovac es van rescabalar d'haver caigut prèviament per 2-1 contra l'Arsenal. Precisament seran els 'gunners' que es creuin dimecres que ve (01.00 hores) al camí del Reial Madrid.