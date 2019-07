Valverde destaca la importància de la gira japonesa per "posar-se a prova" i agradar als nipons

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha afirmat aquest diumenge que la Rakuten Cup 2019 "és una molt bona oportunitat" perquè els seus pupils es posin "a prova" en l'inici de la pretemporada, així com per aproximar-se "a l'afició japonesa ".













"Tenim la sort de començar la nostra pretemporada a Japó, on tenim molts fans i intentarem fer-los feliços. Rakuten Cup és una molt bona oportunitat per aproximar-nos a l'afició japonesa i també per posar-nos a prova", ha dit a la seva arribada a Tòquio.





Hiroshi Mikitani, president de Rakuten, ha exercit de mestre de cerimònies en un acte celebrat a l'Hotel Ana Intercontinental, que ha comptat amb la presència dels futbolistes convocats per Valverde i dels membres de la Junta desplaçats a la capital nipona.





El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha elogiat dit rebuda. "Mikitani i tota la família de Rakuten han fet molts esforços perquè es pugui disputar aquesta competició al Japó. Aquesta vegada no venim sols al Japó, sinó que ho fem també amb el nostre equip de rugbi, un esport molt estimat al Japó", ha destacat el dirigent.