La despesa milionari d'Espanya pels plets sobre retallades a les renovables

L'anterior Govern de Mariano Rajoy va aplicar grans retallades a les empreses dedicades a les energies renovables i això ha generat una gran quantitat de plets a nivell nacional i internacional que han suposat milions per bufets i Estat.













Es calcula que, a dia d'avui, a Espanya hi ha uns 45 plets en marxa. Dels quals 12 ja s'han resolt, dos els ha guanyat el govern espanyol, un ha estat desestimat i els altres nou han estat les empreses les que han resultat guanyadores.





Aquests plets perduts suposen per a l'Estat haver de pagar unes indemnitzacions i costos de judicis i advocats que ronden els 775 milions d'euros. A això cal sumar que queden 32 plets pendents de resoldre que en total demanen unes indemnitzacions que superen els 7.600 milions d'euros.





Tal com es pot observar al portal de transparència del Govern, això ha suposat una despesa de 33.910.000 d'euros en bufets d'advocats que s'encarreguen de portar tots aquests casos.





Les principals d'aquestes denúncies són fruits de les retallades que va dur a terme el Govern de Rajoy. I és que si bé José Luís Rodríguez Zapatero va començar, va ser el ministo José Manuel Soria, que va posar per fi al sistema d'ajudes per a energies renovables i ho va canviar po una garantia d'una "rendibilitat raonable" però sense especificar que es tractaven d'energies verdes , van desaparèixer doncs unes subvencions promeses per l'Estat que va desencadenar la batalla legal perquè va suposar una retallada de 1.700 milions d'euros que se'ls havia promès al principi.