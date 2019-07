ICV es dissoldrà i vendrà totes les seves propietats per eixugar el seu deute de 9 milions d'euros

El Jutjat Mercantil 7 de Barcelona ha acceptat declarar el concurs voluntari d'ICV d'Iniciativa per Catalunya-Verds. Els actius amb què compta el partit verd s'ha valorat inicialment en 8 ME mentre que els deutes ascendeixen a 9 ME encara que caldrà esperar als 2 mesos de rigor perquè l'administradora concursal emeti el seu informe al Jutjat.

















Els documents presentats per IVC-Verds davant aquest Jutjat acrediten motius suficients per a la declaració del concurs: "en haver-se sol·licitat per persona legitimada a l'efecte i resultar justificada la insolvència de la sol·licitant".





Sobre la condició de partit polític de la sol·licitant i els possibles dubtes sobre si pot ser declarat en concurs, el Jutjat ha decidit aplicar el dictat en "la interlocutòria dictada el 4 de Barcelona de data 13 de setembre de 2016 i que va afectar a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), quan raona i conclou que "els partits polítics són creacions lliures, producte com a tals de l'exercici de llibertat d'associació, que no són òrgans de l'Estat, que els seus actes no són actes d'un poder públic, que la transcendència política de les seves funcions no altera la seva naturalesa i que la Constitució, en el seu desig d'assegurar el màxim de llibertat i independència dels partits, els sotmet al règim privat de les associacions, que permet i assegura el menor grau de control i d'intervenció estatal sobre els mateixos ".





En definitiva que "això suposa que es pugui considerar als partits polítics com a persones jurídiques constituïdes d'acord amb el Dret Privat, el que comporta que siguin susceptibles de poder ser declarades en concurs de creditors d'acord amb l'art. 1.1 LC ".





El Jutjat a més admet que "no es coneixen raons que justifiquin l'adopció d'especials mesures cautelars o de garantia. No obstant això, s'ha d'entendre autoritzada a l'administració concursal (de forma individual o col·lectiva) per accedir a les instal·lacions del deutor, veure els teus llibres i comptabilitat i demanar tota la informació i documentació que consideri necessària per a l'exercici de les funcions pròpies del seu càrrec ".





VENDA DE PATRIMONI I ACOMIADAMENT DE TOTA LA PLANTILLA





ICV ha presentat, diu la sentència, "un expedient d'extinció de contractes que afecta la totalitat de la plantilla i que es remetrà l'expedient a l'autoritat laboral perquè emeti el corresponent informe".





Així mateix es "promourà sense demora la venda dels actius, si escau, que integren el patrimoni de l'actora, sense necessitat de sol·licitar autorització" del partit a concurs.

A partir d'ara "l'Administració Concursal compta amb el termini de dos mesos des de la data d'acceptació de l'únic per elaborar l'informe previst a l'article referit i concordants de la Llei concursal, o, si s'escau, fins a 5 dies després de la expiració del termini de comunicació de crèdits. L'informe ha d'incloure Pla de liquidació ".