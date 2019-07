Sabia de la prohibició del zero, sabia també de les "recomanacions" sobre el percentatge desitjable d'aprovats en escoles i instituts que es reben cada curs en l'ensenyament públic, el que no sabia és que també hi ha exigències prèvies per al nombre de matrícules d' honor, tot i que en aquest cas siguin a la baixa. I és tal el despropòsit que a dos instituts - pel que es veu potser siguin més, però a dos es refereix la notícia publicada- han acabat rifant les matrícules permeses per la burocràcia mandant perquè phabía més èxits acadèmics en la realitat dels que les ments pensants sobre educació s'han previst en els seus plans.













La legislació estableix que només pot donar-se una matrícula d'honor per cada vint estudiants matriculats. A cada comunitat autònoma es maneja el disbarat com millor els sembla, encara que en la majoria se sotmeten a la norma, i aquí pau i després glòria, perquè l'efecte que semblant disbarat tingui sobre les persones afectades no compta.





De manera que quatre alumnes del centre Crist del Socors a Luanco i set estudiants del Professor Hernández Pacheco de Càceres s'han vist en la tessitura de veure els seus noms ficats en una bossa per extreure d'aquí els d'aquells afortunats que rebrien la matrícula d'honor guanyada al llarg del curs. Dues de quatre en el primer cas i quatre de set en el segon. ¡Tómbola!





S'imaginen quin efecte haurà fet tal "solució" a cada persona afectada? En els seus afins? Com haurà quedat la confiança que poguessin haver tingut en el sistema?





Si tractes de trobar algun sentit a tot això l'única explicació possible semblaria ser l'econòmica: els i les estudiants que han obtingut matrícula d'honor adquireixen el dret a la matrícula gratuïta en el curs següent i segurament els pressupostos generals de l'estat es vindrien a baix si es cometés un malbaratament tan descomunal.





L'altra explicació, que no diu que l'econòmic sigui un argument intel·lectualment vàlid, és la simple estupidesa, sense més arguments.





El que salta a la vista és la falta de respecte i el menyspreu del sistema per aquells i aquelles estudiants que treballen per obtenir bones qualificacions. Una manera de fer que - amb totes les pegues, i són nombroses, que es puguin posar als plans d'estudi- és la que afavoreix fer-se amb un coneixement del món que és imprescindible per situar-se al mateix, manejar i manejar de manera productiva per a si mateixos i per a la societat.





Però no, hem entrat en barrina, em remeto al post abans esmentat, i així d'adaptació curricular en adaptació curricular s'arriba sense sentir als PI (plans individualitzats), consistents tant les unes com els altres en retirades de material - que poden arribar a ser massives- dels estudis programats i que deixen, després podes i més podes, les programacions llastimosament pelades. Programes adaptadísimos on les matèries queden com tristos caricatures d'aquells continguts que han de ser adquirits en cada curs per garantir una formació sòlida i competent. D'aquesta manera es compleix amb les recomanacions sobre el convenient percentatge d'aprovats.





Resulta pervers: es proposa un programa per a qualsevol matèria i qualsevol matèria pot ser, i de fet és, sovint aprovada amb la retallada de capítols fonamentals de la mateixa. Aquesta és una fantasmada que dóna una idea precisa a tots i totes els concernits de la confiança que mereixen les admonicions a estudiar, que tanta gent escolta, donant mostres així d'una intel·ligència que el sistema menysprea, com qui sent ploure.





De manera que la "comprensió" - enfront de les actuacions més indisciplinades, els pasotismos extrems o fins i tot aquelles conductes que denoten un problema autèntic- acaba per ser un colador del que tothom pateix les conseqüències i del que pocs parlen.





D'altra banda sabem també que aquest any s'han acomiadat a l'estiu a més de cinquanta mil professors interins, persones totes que deixaran de cobrar fins a setembre o octubre. No és una novetat, sinó una pràctica recurrent des de fa molt de temps. Hi ha tants interins perquè no es convoquen places i, com es veu, són molt més barats de contractar, de manera que no és estrany que puguin passar anys treballant com a docents en el mateix institut sense arribar mai a poder presentar-se a una oposició.





Sumant dues i dos - encara som capaços de fer tan complicada operació- el resultat és clar: l'interès per l'educació dels nostres governants és un conte xinès o potser més precisament un per no dormir.





Tampoc és estrany: la salut o l'emergència climàtica són tractades de manera semblant.