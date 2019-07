Uralita pagarà més de 330.000 euros a la família d'un treballador que va morir per l'amiant

El Jutjat Social 28 de Barcelona ha condemnat Uralita, empresa que va absorbir a Rocalla (Castelldefels), a pagar més de 330.000 euros per danys i perjudicis a la vídua i fills d'un treballador que va morir de càncer d'esòfag per exposició a l'amiant, ha informat el Colectiu Ronda en un comunicat aquest dilluns 22 de juliol.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va establir amb anterioritat que l'origen del càncer d'esòfag del treballador "es trobava en l'exposició continuada a l'amiant en el seu lloc de treball", en una resolució que reconeixia aquesta patologia com a conseqüència de la exposició, malgrat que no figurava en la classificació de malalties causades per l'amiant.









La decisió fixa que les indemnitzacions en uns 115.000 euros per a la vídua i entre 20.000 i 50.000 euros per a cada un dels nou fills del matrimoni, de manera que es fa efectiva la demanda de reclamació que va interposar la família en 2018 contra Uralita perquè reconegués seva responsabilitat com a causant de la mort.





L'advocat de Col·lectiu Ronda Alex Tisminetzky, que ha portat la defensa jurídica del cas, ha assegurat que aquesta sentència "contribueix a consolidar la idea que les empreses són responsables d'indemnitzar els danys i perjudicis causats, també després de la mort del treballador".





A més, ha assenyalat que no es pot defugir aquesta obligació quan es demostra que "la inacció de l'empresari va provocar un mal continuat que atempta contra la salut dels seus treballadors i que arriba a causar la seva mort".