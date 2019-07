Rivera acusa el candidat socialista de fer "pur teatre"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha carregat durant la seva intervenció en el debat d'investidura, contra Pedro Sánchez al qual ha acusat de tenir un "pla" que pensa executar amb una "banda" en què ha inclòs Podem, els independentistes catalans, com Torra i Puigdemont, i Otegi. Rivera ha acusat el cap de l'Executiu en funcions de "criminalitzar" a tot el que no té carnet del PSOE i l'ha reptat a dir si dimitirà si es produeix una sentència condemnatòria pels ERO a Andalusia.





Per Rivera, el discurs d'investidura de Pere Sánchez és "pur teatre" per "despistar" als espanyols mentre es reparteix "cadires amb Podem" i cedeix davant els independentistes "a l'habitació del costat", "l'habitació del pànic" . Existeix, segons el líder de Ciutadans, un "pla Sánchez" que es vol perpetuar en el poder per manipular la televisió pública, per als "endollats" del PSOE com José Félix Tezanos, president del CIS o Rosa María Mateo, presidenta de RTVE.





Seguint amb la seva argumentació, ha explicat que el pla de Pedro Sánchez és "sectari" i "dolent" per als espanyols però "bo" per als que volen que un indult després de la sentència del 'Procés'. Rivera ha assenyalat que l'objectiu del president és titllar de "feixistes" a tots els que no són socialistes.





Així, ha dit que Pedro Sánchez "s'ha tirat en planxa a pactar amb Bildu a Navarra, amb els nacionalistes a les Balears i amb els independentistes a la Diputació de Barcelona." Es riu de les famílies a les que pujaran impostos, l' jutge Llarena al que li fan pintada a casa seva. A mi no em fa gràcia, encara que a vostè si li fa gràcia ", ha etzibat.





EL 8M I L'ORGULL





El president de Ciutadans ha criticat als socialistes la seva actitud en manifestacions de caràcter social, com la del Dia de la Dona el 8M la de l'Orgull Gai, durant la seva intervenció en el discurs d'investidura, en què ha assegurat que "ara" per anar al 8M cal "demanar permís" a la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, i per anar al Orgull, "cal trucar a Marlaska", ministre de l'Interior en funcions.





"Ara per anar al 8M cal demanar-li permís al Carmen Calvo. Si algun espanyol ens està veient i no és militant del PSOE, envia-una carta, un correu electrònic, o un SMS, 'CARMEN CALVO BONICA 8852 Vull anar al 8M' -ha dit-. Ara per anar a l'Orgull cal trucar a Marlaska, que els carrers són seves com diria Fraga ".





Així, ha lamentat que "no es pot anar a l'Orgull si no ets socialista" i per defensar la igualtat entre homes i dones "cal ser militant del PSOE, no ciutadà espanyol ni demòcrata".





MARLASKA ET ASSENYALA I "ET CAU LA DEL POP"





"Que no s'han assabentat, són feixistes tots els altres -ha insistit-. Per anar a l'Orgull, encara que siguis gai, lesbiana, o el que te de la gana, has de ser militant del PSOE perquè si no, Marlaska t'assenyala i et cau la del pop. Sí, senyor Marlaska, la del pop ".





En aquest sentit, ha acusat el titular d'Interior, "defensor de les llibertats", de "dedicar-se el dia de l'Orgull a assenyalar perquè ataquessin les llibertats de molts espanyols". "Vergonya, vergonya", ha exclamat.





Així, ha assegurat que quan Marlaska estava a l'Audiència Nacional el va defensar quan va ser atacat. "Li dic una cosa -ha apuntat dirigint-se al ministre--, quan vostè era a l'Audiència Nacional i l'acusaven alguns que donava suport al terrorisme perquè vostè no dictés sentències en llibertat jo sempre públicament li vaig defensar i ho tornaria fer avui si hagués de tornar a fer-ho. Aquesta és la diferència entre vostè i jo, que jo defenso la llibertat si o si ".