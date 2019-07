Iglesias exigeix a Sánchez que corregeixi la seva posició i accepti un govern amb Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha sol·licitat aquest dilluns al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, que respecti els 3,7 milions de vots que ha aconseguit el seu partit a les eleccions generals i no li plantegi ser un "mer decorat" al Govern perquè això no ho podran "acceptar".









"Només li demanem respecte i reciprocitat", ha declarat Iglesias, que ha avisat al candidat socialista que els espanyols no entendrien que provoqués un "avançament electoral" tot i que les enquestes recullin que els socialistes podrien tenir un resultat "fantàstic".





Així mateix, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias ha iniciat la seva intervenció en el debat d'investidura demanant al president del Govern, Pedro Sánchez, que "dissimuli una mica" perquè el sorprèn "com a estratègia de negociació" amb la seva formació que aquest dilluns hagi insistit a reclamar l'abstenció a PP i Ciutadans.





El retret l'ha realitzat al fil de la proposta de Sánchez de buscar un pacte d'Estat per reformar l'article 99 de la Constitució, que és el que regula el procediment d'investidura del president del Govern. "La seva proposta revela alguna cosa evident, que no voldria fer un Govern amb nosaltres i que si ho negocia és perquè no li queda més remei, dissimuli una mica", li ha assenyalat Iglesias al candidat a la investidura. Iglesias li ha recordat que "per formar Govern cal buscar els suports suficients".

"Per ser vostè constitucionalista crida l'atenció que vostè proposi una reforma de la Constitució, ni més ni menys que al PP, que esborra d'un cop de ploma el disseny polític que estableix la nostra Carta Magna", ha indicat.





NO UN "MER DECORAT"





Iglesias ha sollicitat a Sánchez que respecti els 3,7 milions de vots que ha aconseguit el seu partit en les eleccions generals i no li plantegi ser un "mer decorat" en el Govern perquè això no ho podran "acceptar". Per això, ha exigit al candidat socialista "respecte" i "reciprocitat".





Iglesias ha advertit que els espanyols no entendrien que un "excés d'autoconfiança" fes perdre "l'oportunitat històrica" que Espanya tingués un "govern de coalició d'esquerres".





"Respectin als nostres 3,7 milions de votants i no ens proposin ser un mer decorat en el seu Govern perquè no el podrem acceptar. Només li demanem respecte i reciprocitat", ha declarat el secretari general del partit morat.





ELS ESPANYOLS NO ENTENDRIEN UN AVANÇAMENT ELECTORAL





Dit això, ha avisat al candidat socialista que els espanyols no entendrien que provoqués un "avançament electoral" encara que les enquestes recullin que els socialistes podrien tenir un resultat "estupend".





Després de les peticions de Sánchez a Pablo Casado i Albert Rivera perquè no bloquegin la investidura i s'abstinguin, el líder de Podemos ha demandat al president del Govern que "dissimuli una mica" perquè el sorprèn "com a estratègia de negociació" amb la seva formació demanar l'abstenció de PP i Cs.





A més, ha retret al candidat socialista que la seva primera proposada hagi estat plantejar un pacte d'Estat per a reformar l'article 99 de la Constitució, que és el que regula el procediment d'investidura del president del Govern.





"La seva proposta revela una cosa evident, que no voldria fer un Govern amb nosaltres i que si ho negocia és perquè no li queda més remei, dissimuli una mica", li ha assenyalat Iglesias al candidat a la investidura.





Així mateix, Iglesias ha subratllat que aquesta proposta de reforma constitucional va "en contra de l'esperit" de la Carta Magna, que consagra un sistema parlamentari i no presidencialista per a formar govern, al mateix temps que "va en contra del que han votat els espanyols" en les urnes el 28 d'abril.





En aquest sentit, ha indicat que quan els espanyols volen un govern de majoria única, donen majoria absoluta a aquest partit, com van fer en el seu moment amb Felipe González o José María Aznar. Al seu entendre, ara han demanat que els partits es posin d'acord i ha criticat aquesta "martingala" per a reformar la Llei Fonamental. "Sembla poc seriós voler reformar la Constitució per a canviar la voluntat dels ciutadans espanyols", ha emfatitzat.





SUPORT EN LA MOCIÓ "A CANVI DE RES"





Iglesias ha recordat que Unides Podemos va donar els seus suports al PSOE perquè tirés endavant la moció de censura contra Mariano Rajoy "a canvi de res", però ha afegit que l'experiència de govern d'aquest any, sobretot després que no tiressin endavant els Pressupostos, va demostrar que "no funcionava". "És legítim que tractem de construir majoria més estable amb base parlamentària seriosa", ha agregat.





En aquest punt, Iglesias ha retret de nou a Pedro Sánchez que demani l'abstenció a PP i Cs i ha dit que hi ha "molta gent que pot pensar que no desitja un govern estable d'esquerres sinó ser president costi el que costi".





"Una mínima coherència en els programes i les aliances és necessària quan es va a la sessió d'investidura", ha postillat, per a insistir que "molta gent pensarà que el prioritari és el poder i no aplicar un programa d'esquerres".





"LES EXCUSES" DEL PSOE





En el seu discurs, Iglesias ha anat desgranant els passos que ha anat donant el seu partit malgrat les "excuses" que plantejaven els socialistes per a fer un govern de coalició, com amb el tema de Catalunya. En aquest punt, igual que PP i Cs, ha criticat que Sánchez l'hagi obviat en el seu discurs inicial.





En la negociació amb el PSOE, Iglesias ha criticat també l'"excusa" que ell no pogués formar part del Govern, alguna cosa que ha qualificat de "inèdit" en la cultura democràtica. En qualsevol cas, ha dit que la seva proposta de renunciar a formar part d'aquest gabinet "va sorprendre" els socialistes. "I a partir d'aquí es van quedar sense cap excusa", ha exclamat.





A continuació, ha subratllat que Unides Podemos vol un govern de coalició amb el PSOE perquè a Espanya hagi d'una vegada "justiticia fiscal" i s'aproximin als "estàndards de justícia fiscl"; es limiti la precarietat laboral i hi hagi salaris "dignes"; hi hagi "transició ecològica"; es baixin els preus dels lloguers "abusius"; hi hagi escoles públiques infantils de 0 a 3 anys gratuïtes; o hi hagi llei d'eutanàsia "d'una vegada".





Iglesias ha subratllat que no demanen "res" que no els correspongui i, de fet, ha assenyalat que van renunciar a compartir la responsabilitat del que anomenen ministeris d'Estat. Això sí, ha insistit que han de tenir competències "concordes" al seu pes electoral i no ser un "mer decorat" en el Govern de Sánchez.





En la seva intervenció, Iglesias també ha demanat a Sánchez que, "per respecte a la "dignitat" dels antifeixistes que es jugaven la llibertat i la vida combatent la dictadura, "rectifiqui" les seves manifestacions que en 1975 es va sortir de la dictadura. "En el 75 va morir un dictador en el llit", ha postillat.





ASENS DEMANA DIÀLEG AMB CATALUNYA





Per part seva, el diputat d'En Comú Podem (ECP) Jaume Asens ha reclamat a Sánchez que opti pel "diàleg" amb Catalunya com a pla alternatiu al 155.





"S'ha parlat molt del pla i de les bandes però és que no tenim cap pla. Podrà tornar la política al Congrés abandonant les presons i els tribunals, deixarà Marchena -en allusió al magistrat que ha presidit el judici del '*procés'- de ser el ministre de la crisi territorial?", ha dit.





Asens ha citat al poeta sevillà Antonio Machado per a assenyalar Catalunya "es mereix un govern que pregunti i després escolti, no es mereix una paret", i ha reclamat diàleg en un Govern que "castigui menys i convenci més".





Ha començat la seva intervenció agraint a les "dones i homes" que han obert camí, com aquelles "que van aixecar un mirall incòmode perquè fóssim conscients els nostres privilegis", als joves que van sortir al carrer per a defensar el futur del planeta i als majors que van aconseguir uns drets que ara poden ser "arrabassats" per la dreta.





Per a Asens, l'experiència de ECP a l'Ajuntament de Barcelona ha demostrat que es pot governar "d'una altra forma" i ha manifestat tres regles al seu judici "bàsiques" que havien brillat per la seva absència durant les primeres hores d'aquest debat, i que són el sentit del moment històric, de la responsabilitat i la institucionalitat.





AGRAÏMENT A IGLESIAS





En aquest punt ha agraït al líder d'Unides Podemos, Pablo Iglesias, que amb la seva renúncia a reclamar un lloc en un eventual Govern de Sánchez hagi estat a l'altura de tots aquests principis bàsics.





A Sánchez li ha preguntat: "A qui té por?" quan en un determinat moment "no es va acoquinar davant poders fàctics". "Sigui valent i depèn de vostè que es pugui, cal deixar de posar excuses, i una ha estat Catalunya", ha afegit.





Asens també ha negat que la formació que representa sigui "condescendent" amb l'independentisme, ja que això no cal confondre-ho amb la defensa dels drets dels adversaris polítics. Per això, segons ha explicat, *ECP està d'acord amb resolucions com la de l'ONU, el manifestat per gran quantitat de juristes i "immensa majoria de la població catalana" que va sentir "vergonya" en veure a la Policia "apallissar a innocents" el 1-O.





Així, ha cridat l'atenció per la "gran absència 'freudiana" de Catalunya en el discurs de Sánchez, a qui ha recordat que "sense els vots de Catalunya" en comptes de ser president en Moncloa estaria "el trio del Colón". D'aquests partits ha apuntat que "després de les *intervervenciones de PP i Cs no els queda més que treure les pistoles", una expressió que ha aixecat retrets en l'hemicicle.





"CONVIVÈNCIA PLURINACIONAL"





Finalment, ha recordat que el "marc de convivència plurinacional" es va trencar amb la imposició d'un Estatut "que ningú havia votat", i amb el fet que davant els continus "no" la meitat dels catalans "es vulguin anar d'Espanya si no hi ha una Espanya més enllà d'aquella que envesteix al crit de 'per ells".





"El nostre repte és convèncer-los que no és així, que hi ha la possibilitat d'una Espanya nova que deixi enrere a la corcada per odi i la venjança", ha afegit.





PACTAR AMB L'ESQUERRA





El líder d'Esquerra Unida (IU) i diputat d'Unides Podem ha retret al president del Govern que vetés a Pablo Iglesias com a possible membre de l'Executiu i que aquest mateix dilluns en el debat d'investidura hagi tornat a demanar l'abstenció de PP i Ciutadans, als quals ha qualificat de "dreta reaccionària".





"No es comprèn el que vostè avui ha fet aquí", ha assegurat en allusió a Pedro Sánchez des de la tribunal del Congrés Alberto Garzón, qui ha rebutjat la proposta del candidat del PSOE de reformar l'article 99 de la Constitució per a facilitar que governi la llista més votada i evitar el bloqueig institucional.





Garzón ha recordat a Pedro Sánchez que va haver de deixar el Congrés i la secretaria general del PSOE en rebutjar l'abstenció en la investidura de Mariano Rajoy. "El que vostè està és necessitat de pactar amb l'esquerra", li ha dit.





L'oportunitat que s'obre, segons Garzón, no és perquè Pedro Sánchez sigui president o nomenar ministres juntament amb Unides Podemos. El PSOE no ha de frustrar les "esperances" de l'electorat progressista "per a tirar els daus amb un altre resultat electoral millor", ha afegit "en nom d'IU".





"Espanya és plural, aquest Parlament és el reflex", ha emfatitzat Garzón, qui ha elogiat l'"encert" del discurs sobre el "repte territorial" que prèviament havia fet el seu company Jaume Asens, advocat i diputat morat per En Comú Podem.





El líder d'IU ha citat el "repte del patriarcat", la "condició necessària" de la derogació de la reforma laboral del PP o l'aposta per la pujada del salari mínim interprofessional com a exemples que és "molt millor transitar el camí del govern progressista" que entén que Espanya és ja un país "plurinacional".





"És el camí invers al de la dreta reaccionària", ha sostingut Garzón, a la qual ha situat en la defensa de "l'Espanya reaccionària i de ressò menendezpelayista".