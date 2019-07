Motolinía: sense renyines ni enemistats

Motolinía havia advertit notables diferències entre els diferents pobles del que es va denominar Nova Espanya i coneixia les contínues lluites a què se sotmetien uns contra els altres. Ell admirava als indis que passaven les seves vides sense renyines ni enemistats i que "surten a buscar el manteniment a la vida humana necessari, i no més". Persones, deia, que no es desvetllaven a adquirir ni guardar riqueses, ni es mataven per aconseguir estats ni dignitats.





Per això va arribar a afirmar que: "aquests indis que en si no tenen nosa que els impedeixi per guanyar el cel, dels molts que els espanyols tenim i ens tenen sumits, perquè la seva vida s'acontenta amb molt poc, i tan poc, que amb prou feines tenen amb què es vestir ni alimentar ".





El frare franciscà declarava amb estil directe, i sense embuts, les aspres desqualificacions, injúries i murmuracions que queien sobre els seus, perquè feien 'abaixar' dels tributs i "defensen els indis i els afavoreixen contra nosaltres". "D'aquesta manera posaven els frares la paciència per escut contra les injúries dels espanyols, quan ells molt indignats deien que els frares destruïen la terra en afavorir als indis, i que algun dia s'aixecarien els indis contra ells; els frares per mitigar la seva ira responien amb paciència ". Així que aquests responien: "Les vostres consciències descarreguem; perquè quan d'això us encargasteis, va ser amb obligació d'ensenyar-; i no teniu un altre compte, sinó que us serveixin i us donin quant tenen i poden haver ".





Però Motolinía no incorria en els excessos de les Cases, que als frares els feien perdre almoines i els procuraven avorriment.





Molts d'aquells frares anomenats menors havien après les llengües índies i eren conscients que "hi ha raó que es tornin a posar remei als indis que són tants, i tan necessitats de remei; i fins i tot amb aquests no poden complir per ser tants, és molta raó que es faci així, ja que no van costar menys a Jesucrist les ànimes d'aquests indis com les dels espanyols i romans, i la llei de Déu obliga a afavorir ia animar aquests que estan amb la llet de la fe en els llavis, que no als que la tenen ja empassada amb el costum ".





Sí, aquest raonament impressiona per la seva radicalitat.