Banc Sabadell sospesa una fusió amb Bankia

Porta un temps sonant i els directius del Banc Sabadell sembla que estan disposats a fer córrer la rumorologia. Podria ser que l'entitat bancària estigués estudiant la idea de fusionar-se amb Bankia.













El mateix president del Sabadell, Josep Oliu, fa uns dies, en unes conferències organitzades per Goldman Sachs es va reafirmar en la seva aposta per les fusions bancàries. Aquestes paraules van arribar uns dies despueés que el mateix conseller delegat del banc, Jaume Guardiola, en ser preguntat per una possible fusió amb Bankia admetia que, si es donés el cas, la veritat és que es donarien "sinergies" que podrien beneficiar-los.





El Banc Sabadell sembla comptar amb els suports d'organismes internacionals. Des del mateix Goldman Sachs veuen en aquesta fusió un pur sentit "estratègic" una cosa que suposaria una gran rentibilidad per a tots dos bancs i que, a més, comptaria amb el beneplàcit del Banc Central Europeu.





L'únic problema que sembla més evident és la reticència de Bankia de deixar-se menjar. De moment l'entitat bancària està nacionalitzada i ha de complir un pla estratègic de tres anys, el que de moment, sembla dificultar els plans del Sabadell.