El PSOE tem la possibilitat d'un govern a l'ombra de Podem

Les posicions no s'acosten i la desconfiança entre uns i altres és el principal escull perquè PSOE i Podem arribin a un acord per a la investidura d'un president.





Els de Pablo Iglesias s'entesten a demanar ministeris perquè no es fien que els socialistes acabin aplicant mesures poc progesistas o que acabin convertint-los en un "gerro xinès" i que siguin un "mer adorn" als que no van a tenir en compte a l'hora de tirar endavant polítiques socials.









Per la seva banda, Pedro Sánchez tem que si fa entrar als morats al Govern, aquests formin un govern en paral·lel, que desoya les consignes del PSOE i cadascú vagi a la seva. És per aquesta raó que l'opció que proposen és que els ministeris siguin multicolor, perquè, en cas que se li encarregui algun ministeri als podemitas, els socialistes puguin fiscalitzar el que fan i evitar que cada ministeri vagi pel seu compte.





Però de moment, l'acord està lluny. Podem ha assenyalat aquest dimarts 23 de juliol que no votés a favor en la primera votació a la investidura del president en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i es debat actualment entre votar 'no' i abstenir-se.





Segons ha explicat el dirigent 'morat', Pablo Echenique, en Podem esperen la crida del PSOE per seguir negociant un govern de coalició en "termes normals", sense més vetos a dirigents de Podem com Irene Montero.





En una entrevista a la Cadena SER, no ha revelat quin serà el signe del vot a Sánchez aquest dimarts, tot i que ha dit que "evidentment Podem no votarà a favor de la investidura".





El dirigent d'Podem ha recalcat que el partit 'morat' no dóna per trencades les negociacions, tot i que ha lamentat que no ha rebut cap trucada del PSOE. Sobre si ell, com a persona al capdavant del comitè negociador, diria a la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha admès que "no se li cauen els anells", però entén que li toca al PSOE concitar els acords per a la investidura de Sánchez.





"No és funció de la quarta força que s'aconsegueixi la majoria", ha explicat Echenique. "Tant de bo em truqui el més aviat possible i contactin amb nosaltres", ha assegurat.





Segons la seva opinió, l'adjectiu "decoratiu", emprat per Pablo Iglesias en el debat d'aquest dilluns, es queda curt per descriure l'oferta del PSOE per compartir un govern, si bé no ha volgut donar més detalls sobre què carteres es van proposar per a la formació 'estatge', ni que noms s'estudien.