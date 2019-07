Cirurgians espanyols desenvolupen una nova cirurgia de fusió vertebral menys invasiva

Cirurgians de Barcelona han aconseguit fer una cirurgia de fusió de la columna lumbar de forma percutània, a través d'una incisió de 1,5 centímetres, amb una sedació lleu i anestèsia local que ha permès als pacients estar desperts durant la intervenció, amb un postoperatori més ràpid i l'alta a les 24 hores.













Es tracta d'una "primícia mundial" d'un equip del Morgenstern Institute of Spine (MIS) del Centre Mèdic Teknon, que ha estudiat aquest nou abordatge i ha descobert que els resultats són comparables als de la cirurgia clàssica de la columna, però amb millores per a la seva qualitat de vida, ha publicat 'Clinical Spine Surgery' i 'The Spine Journal'.





L'autor de la tècnica i líder de l'equip, Rudolf Morgenstern, ha destacat que "una incisió molt menor i una recuperació postoperatòria molt més ràpida, que fa possible donar l'alta als pacients en menys de 24 hores, converteixen aquest procediment en el futur mètode quirúrgic a utilitzar en la cirurgia de fusió de la columna vertebral ", ha explicat en un comunicat aquest dilluns Quirónsalud.





Aquesta operació, l'artròdesi vertebral, consisteix en la fusió permanent de dos o més vèrtebres a la columna perquè no hi hagi moviment entre elles, de manera que s'elimina o disminueix el dolor que es genera des del disc intervertebral i les facetes lumbars.





Ha cooperat en aquest treball la Universitat de Yale, i els resulyados també s'han presentat al 33 Congrés North American Spine Society.





El nou abordatge percutani que proposen els cirurgians de l'MIS suposa un pas més enllà en la cirurgia moderna de la columna vertebral. Gràcies a innovadors instruments quirúrgics desenvolupats pels cirurgians de l'MIS, és possible implantar una caixa expandible de titani que ajudi a estabilitzar i fusionar el disc intervertebral. Això permet restaurar l'altura del disc intervertebral i alliberar els nervis que produeixen el dolor lumbar i ciàtic.





"Però, a diferència de la cirurgia convencional, no es tallen els teixits, sinó que es dilaten. Així no cal fer ni dissecció muscular ni resecció òssia, reduint l'agressió al pacient. Així és possible que a les poques hores ja puguin passejar i en menys de 24 hores se'ls pugui donar l'alta hospitalària ", continua explicant el Dr. Morgenstern. Per poder introduir la caixa expandible en el disc intervertebral sense ressecar els teixits del pacient, s'utilitza l'endoscòpia i la fluoroscòpia intraoperatòria. D'aquesta forma el cirurgià és capaç de navegar fins a aconseguir el seu objectiu en el disc lumbar d'una forma molt més precisa i menys agressiva.





Per dur a terme aquesta intervenció és necessari fer una incisió a la pell de només 1,5 cm. Això fa que no sigui necessària una anestèsia general del pacient. Amb una simple anestèsia local per a la pell a la zona de la intervenció i una mínima sedació que permeti mantenir la consciència del pacient és possible realitzar tot el procés. D'aquesta manera també es redueixen els riscos associats amb una anestèsia profunda.