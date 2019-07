Sant Cugat, en situació d'emergència climàtica ambiental

El ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha declarat la situació d'emergència climàtica ambiental per poder incidir en temes de mobilitat sostenible, la qualitat de l'aire, l'economia circular i les energies renovables, entre d'altres.





Es tracta d'una moció institucional, presentada al primer ple ordinari del nou mandat, celebrat aquest dilluns, i que ha fixat com a objectiu que abans de tancar 2019 es constitueixi una Mesa per a la Emergència Climàtica , formada per experts, tècnics municipals, de la comunitat educativa i la innovació, així com entitats, moviments socials i representants de grups polítics, segons ha informat el consistori en un comunicat.





La proposta pretén calendaritzar i crear un pla d'acció que s'implementarà a partir del va anunciar de la Declaració d'Emergència Climàtica.









TÚNELS DE VALLVIDRERA





Així mateix, s'ha donat llum verda a la moció de Cs que ha reclamat "alternatives que millorin la seguretat" en els Túnels de Vallvidrera, amb la instal·lació de mitjans físics de separació en els carrils reversibles de circulació i no es doni pas alternatiu per l' carril central, a més de millorar la il·luminació i senyalització.





El text ha atorgat sis mesos al Govern per incorporar aquestes mesures, i les ha justificat per l'últim accident, que s'ha produït el passat 29 d'abril, amb la mort d'una persona i tres ferides, a més, en la moció s'ha recollit que segons el Servei Català de Trànsit s'han registrat quatre accidents mortals en els últims anys.