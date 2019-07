Calvo dóna a entendre que accepten que Montero serà vicepresidenta del Govern

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dimarts que el PSOE ha fet a Unides Podem "propostes raonables" i "respectuoses" per conformar un executiu de coalició, i ha donat a entendre que estan disposats al fet que la portaveu parlamentària 'estatge', Irene Montero, tingui una vicepresidència.



Segons ha dit en declaracions als periodistes al Congrés, en les negociacions per Podem era rellevant "que una persona important en el seu lideratge estigués en un rang important en el Govern, i va ser acceptat".



Calvo ha relatat que els negociadors socialistes van presentar a Podem diumenge a la nit una proposta i que ella mateixa va trucar al dirigent de Podem Pau Echenique dilluns al matí, abans de l'inici del debat d'investidura. Però la resposta d'Echenique va ser tornar a posicions "de dos dies abans", tornar a "començar des del principi". "Vint minuts abans de l'inici del discurs del president del Govern", ha reblat.



Ara, la vicepresidenta ha assenyalat que la proposta segueix sobre la taula però no ha revelat si està prevista alguna nova reunió amb els negociadors de Podem.





NO ACCEPTARAN UNA "VICEPRESIDÈNCIA SIMBÒLICA"





A penes una hora després, Podemos ha replicat a la vicepresidència Carmen Calvo que no acceptaran la vicepresidència que el PSOE ha ofert a la seva formació perquè es tracta d'un càrrec "simbòlic", sense continguts, pressupost i buit de competències executives de pes.





El mateix Iglesias ja va advertir aquest dilluns a Sánchez des de la tribuna d'oradors del Congrés que la seva formació no volia posats merament "decoratius" en el govern de coalició que volen crear amb el PSOE.





I és que, segons sostenen en Podemos, la vicepresidència que el PSOE ha reservat per a ells manca d'acció política, contingut i fins i tot pressupost i que l'única cosa concreta que els han ofert fins ara són determinades competències en matèria d'infància.