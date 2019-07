Posen GPS a gavines per vigilar el risc de transmissió de perillosos virus i bacteris

Científics de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) i de l'Estació Biològica de Doñana (EBD-CSIC), han estudiat els moviments espacials en diferents individus de gavians ( 'Larus michahellis') al sud de la Península Ibèrica, ja que aquestes poden arribar a afectar la salut pública en humans en ser portadores de patògens (bacteris i virus). La manera en què aquestes espècies els disseminen es desconeixia fins ara.





Per a això, s'han seguit exemplars de gavina que eren portadors de, almenys, una de les tres principals bacteris zoonòtics monitoritzades dins dels plans de vigilància epidemiològica a Europa ( 'Salmonella', 'Campylobacter' i 'Chlamydia').





El treball, que es publica a 'Scientific Reports', aconsegueix obtenir noves dades a escala regional combinant metodologies de diagnòstic epidemiològic convencionals amb el seguiment en temps real amb GPS.





Segons destaca el CSIC, la incidència d'aquests bacteris és creixent. Les infeccions per 'Salmonella' i 'Campylobacter' van suposar entre 94.530 i 246.307 casos a Europa el 2016.

El líder de la investigació, Joan Navarro, investigador de l'ICM-CSIC, explica que el gavià argentat és un bon vector, atès que actua com a portadora de diferents patògens que poden ser font de malalties per a l'ésser humà i que ha après a explotar recursos associats a l'activitat humana.





Tot i això, assegura que la metodologia es podria aplicar en altres espècies portadores que coexisteixen amb l'ésser humà, com els coloms o petits mamífers.





Gavina amb dispositiu de monitorització incorporeu / Maria Carmina





MAPES PER AVALUAR EL RISC EN LES ZONES URBANES





Els resultats van revelar que el major risc de propagació bacteriana es produeix prop de les zones de reproducció de les gavines estudiades. No obstant això, es van detectar alguns individus infectats que van viatjar d'Espanya a Portugal, el que, segons afirmen els autors, "incideix en la rellevància de les r egulaciones sanitàries a nivell internacional i la necessitat de cooperació en el control de malalties que poden ser transmeses per espècies salvatges, especialment en casos de zoonosis més virulentes, com el virus del Nil o la grip aviària ".





Els científics van observar que les àrees de risc de propagació es superposen amb hàbitats relacionats amb l'activitat humana, com estanys d'aigua, ports pesquers o platges turístiques, situació que augmentaria el risc de transmissió directa i indirecta de malalties cap i des dels éssers humans.





Tot i haver-se centrat en tres bacteris específics, la metodologia es podria emprar per a qualsevol altre patogen en els quals els animals són portadors. L'estudi obre les possibilitats d'investigació en combinar tècniques d'anàlisi clàssica en epidemiologia costat de seguiment en temps real dels moviments d'una espècie portadora de patògens per definir àrees de risc d'infecció.





Risc de transmissió de patògens per gavines oportunistes que es desplacen per paratges humans









El proper pas és desenvolupar mapes de risc de dispersió de patògens en zones urbanes a una escala molt fina. Aquesta informació espacial es podria utilitzar en els plans de prevenció epidemiològica, en poder identificar punts sensibles dins de zones urbanes i recomanar mesures de gestió en aquestes àrees.





L'enfocament es podria ampliar per construir una xarxa internacional que, mitjançant la utilització de gavines i altres vectors potencials de patogen, aconseguís una vigilància zoonòtica a gran escala per implementar mesures de prevenció en hàbitats sensibles per a l'ésser humà.