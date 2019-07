Molt de compte de no infectar-se d'hepatitis a l'estiu

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha destacat la necessitat d'extremar les precaucions a l'estiu per no infectar d'hepatitis, una malaltia que, en les seves múltiples formes, suposa una "greu amenaçada" per a la salut i que provoca una inflamació al fetge.





I és que, tal com ha recordat l'organisme de Nacions Unides, a llarg termini les formes virals més comunes, l'hepatitis B i C, poden causar problemes de salut greus, com càncer de fetge, cirrosi hepàtica i insuficiència hepàtica que pot provocar la mort.





Així mateix, a curt termini, l'hepatitis A se sol manifiestar com una malaltia transmesa pels aliments, acompanyada de vòmits, febre i diarrea.





En aquest sentit, l'OMS ha insistit que si bé l'hepatitis representa una amenaça durant tot l'any, certes activitats associades amb les vacances d'estiu poden comportar un risc particular d'infecció.





MESURES DE PROTECCIÓ





Afortunadament, tal com ha assegurat, hi ha formes de protegir-se contra la infecció per hepatitis, tant a través de la vacunació com a prendre mesures per limitar el risc d'exposició.





En concret, l'organisme ha aconsellat rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, especialment en els llocs on solen ocórrer brots d'hepatitis A; beure i rentar-se les dents amb aigua embotellada o bullida si és de l'aixeta; pelar i rentar totes les fruites i verdures fresques; no menjar carn i peix cru o poc cuit; i evitar els gels.









"Molts casos d'hepatitis A passen sense necessitat de tractament. Però un mal cas pot arruïnar fàcilment l'experiència de vacances. Hi ha una vacuna per a l'hepatitis A, 2 dosis amb almenys 6 mesos de diferència que han de protegir-se durant almenys 20 anys. el virus també es pot transmetre per contacte físic o sexual proper amb una persona infectada, o per mans brutes ", ha dit l'OMS.





Respecte a la hepatitis B, l'organisme ha recordat que es transmet a través del contacte amb la sang o altres fluids corporals d'una persona infectada, pel que ha aconsellat no practicar sexe sense protecció.





També desaconsella cudir a fer-se un tatuatge, pírcing, manicura o pedicura en llocs que en els que no estigui garantida la higiene.









L'hepatitis C es transmet únicament a través del contacte de sang a sang, tot i que també pot transmetre a través de relacions sexuals sense protecció, tatuatges antihigiènics, pírcings i tractaments al saló d'ungles, encara que això passa amb menys freqüència que amb l'hepatitis B. El major risc d'infecció s'associa amb transfusions de sang, productes de sang i procediments mèdics o dentals insegurs.





MALALTIES SILENCIOSES





"Les hepatitis B i C són les anomenades malalties silencioses perquè moltes persones no experimenten símptomes. A més, durant molts anys hi va haver poca consciència de l'hepatitis, pel que moltes persones no sabien que la tenien. Les proves són una part important d'una estratègia de salut pública, ja que la infecció a llarg termini amb hepatitis B o C pot provocar dany hepàtic, inclòs el càncer. Si creu que pot haver estat exposat a l'hepatitis B o C, analitzi les proves amb el seu metge o infermera ", ha postil·lat l'OMS.





En aquest sentit, ha informat que la vacuna contra l'hepatitis B és la millor protecció i s'inclou en les vacunes de rutina per a la infància en molts països. La vacuna, que amb tres dosis aporta una immunitat durant almenys 20 anys, va estar àmpliament disponible després de l'any 2000, pel que és possible que els adults d'avui no hagin estat vacunats quan eren nens.





Finalment, l'OMS ha avisat que encara no hi ha una vacuna contra l'hepatitis C, sent les persones que s'injecten drogues les que corren un major risc de patir-la. No obstant, ha recordat que hi ha tractaments disponibles que aconsegueixen curar-la.