Derrota del FC Barcelona davant el Chelsea en el seu primer compromís de pretemporada

El FC Barcelona va perdre davant el Chelsea en el seu primer partit de la pretemporada a la Rakuten Cup, disputat al Saitama Stadium de la localitat japonesa i on van debutar Antoine Griezmann, Frenkie de Jong i Net, els tres fitxatges de l'elenc català.













Amb un Chelsea més rodat, ja que comença la competició de lliga en dues setmanes, el conjunt de Valverde no va poder tirar endavant un partit en què van acabar perdent per 1-2. Els blaugrana van saltar a la gespa amb Griezmann i Dembélé com a titulars, i amb De Jong a la banqueta.





L'equip anglès es va avançar al minut 34 de la primera meitat amb un gol d'Abraham, després d'un error de Sergio Busquets.





A la segona meitat, els catalans van saltar amb una marxa més i en diverses ocasions van estar a punt de la igualada, però en el minut 80, els anglesos van sentenciar el partit amb un gol de Barkley des de fora de l'àrea.





El resultat el va acabar maquillant Ivan Rakitic en el temps de descompte amb un xut que es va anar directament a l'escaire del porter espanyol Kepa Arrizabalaga.