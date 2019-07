Les infeccions per fongs augmentaran amb el canvi climàtic

Els científics tenen una nova teoria sobre els orígens d'un fong perillós i resistent als medicaments que pot afectar els pacients més malalts en hospitals i altres instal·lacions que proporcionen cures a llarg termini: l'escalfament global.





La proposta d'investigadors de la Facultat de salut pública Bloomberg de la Universitat Johns Hopkins (EUA) està publicada a la revista 'mBio'.





El fong, un tipus de llevat anomenada 'Candida auris', va ser descobert fa tot just 10 anys en un pacient japonès amb una infecció d'oïda. ( "Auris" vol dir "sentit" en llatí. ") Des de llavors, s'ha diagnosticat en pacients de tot el món.





Però C. auris no es va propagar com ho faria un virus, irradiant des d'un sol lloc. En el seu lloc, va aparèixer simultàniament en diferents parts del món, com l'Índia, Sud-àfrica i Sud-amèrica.









"Va ser realment desconcertant que la 'Candida auris' aparegués al mateix temps en tres continents", assenyala l'autor principal de l'estudi, Arturo Casadevall, cap del departament de microbiologia molecular i immunologia de la Facultat de salut pública Bloomberg de la Johns Hopkins.





Casadevall i el seu equip van pensar que l'aparició del fong ha d'haver estat el resultat d'algun tipus de canvi en el medi ambient de la Terra, en aquest cas, un augment gradual de la temperatura.





Això és estrany per als fongs, als quals generalment els agraden les temperatures ambientals més fresques, com un sòl de bosc fresc on es poden trobar bolets. De fet, la majoria de les infeccions micòtiques en les persones es troben en les parts més fredes del cos humà, incloent els peus i en els llits de les ungles. El fong tendeix a romandre en la pell i no causa una infecció interna perquè no pot sobreviure a les temperatures més càlides dins del cos, on està al voltant dels 36.7 graus centígrads.





La 'Candida auris' és diferent. Tot i que no representa una amenaça per a la majoria de les persones sanes, pot sobreviure dins dels cossos de persones molt malaltes amb sistemes immunitaris debilitats i causar complicacions greus.





"Al món mèdic, una infecció micòtica és una de les pitjors infeccions amb què ens enfrontem", assenyala Frank Esper, especialista en malalties infeccioses de la Clínica Cleveland.





"Quan veiem pacients hospitalitzats amb una infecció fúngica, la nostra preocupació per aquest pacient augmenta molt més. Les infeccions per fongs en pacients que estan realment malalts indiquen que alguna cosa ha anat molt malament en els seus sistemes immunitaris", diu Esper, que no va participar en la nova investigació.





Aproximadament 1 de cada 3 pacients amb una infecció per 'C. auris 'mor.





La investigació de Casadevall inclou el que s'anomena una anàlisi filogenètica de 'C. auris 'i els seus parents més propers en el món dels fongs.





"És com fer un 'ancestry.com' per als gens", explica Esper, referint-se al mètode popular en què la gent busca en el seu arbre genealògic.





Els investigadors van comparar diferents tipus de fongs relacionats amb el 'C. auris ', observant si cada fong podia sobreviure a temperatures més altes. 'C. auris 'va ser l'únic que va poder fer-ho eficaçment.





Els equips diuen que és evident que els fongs han començat a adaptar-se per viure a temperatures més altes. En teoria, això els fa molt més propensos a fer el salt de viure en una pell més freda, a temperatures més càlides dins el cos.





El 'C. auris 'va aparèixer per primera vegada en els Estats Units el 2016. Des de llavors, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) s'han registrat 716 casos de la infecció. El major nombre de casos s'ha registrat a Nova York, amb 340. Nova Jersey ha tingut 146 casos, i Illinois 184. Florida i Massachusetts també han reportat múltiples casos.





Esquema dels possibles factors que operen en l'aparició de C. auris / 'mBio'





El canvi climàtic ha estat implicat en altres canvis en els patògens causants de malalties, especialment en els bacteris a les que els agrada viure en aigües càlides, i en la propagació de virus transmesos per mosquits com el Zika i el Nil Occidental. I un informe recent del CDC també va suggerir que el canvi climàtic ha jugat un paper en l'aparició d'infeccions micòtiques resistents als medicaments.





Però com que els científics encara no saben d'on va venir el 'C. auris 'per primera vegada, és difícil, si no impossible, provar el vincle.





Tot i això, el fong es troba ara a tot el món, i els casos segueixen augmentant.

"El món dels fongs és menyspreat i menys estudiat", diu Casadevall. "El que ens protegeix és la nostra immunitat a la temperatura."





"Si més d'aquests organismes es tornen resistents a la temperatura," diu, "llavors tindrem més problemes en el futur."