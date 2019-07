Núria Marín liderarà la Diputació amb els vicepresidents Collboni, Fortuny, Mascarell i Parlon

El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dimarts la nova organització per al mandat 2019-2023, que estarà liderada per la presidenta de la corporació i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín (PSC), i comptarà amb quatre vicepresidents: Jaume Collboni (PSC), Carmela Fortuny (JxCat), Ferran Mascarell (JxCat) i Núria Parlon (PSC).













També s'ha donat llum verda a la creació de les nou àrees executives en què s'estructurarà el govern de la Diputació en aquest mandat, i que es divideixen entre PSC i JxCat: sis per als socialistes i tres per als sobiranistes, en una sessió que , a més, ha nomenat els membres de la Junta de Govern de la corporació provincial.





L'àrea de Presidència estarà encapçalada per Marín i amb l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), Pilar Díaz (PSC), com a diputada adjunta i delegada per a les Relacions Internacionals, i l'àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns estarà presidida per Carles Ruiz (PSC), i amb Rubén Guijarro (PSC) i Óscar Serra (PSC) com a diputats adjunts.





En relació a l'àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, estarà encapçalada per Josep Arimany (JxCat); la d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals la liderarà Pere Ponts (JxCat) i Josep Tarín (JxCat) com a diputat delegat, mentre que la de Medi Ambient estarà al capdavant Francesc Xavier Gomar (PSC).





L'àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç la presidirà Eva Menor (PSC) i Joan Lluís Ruíz i Óscar Serra seran diputats delegats; a Cultura se situarà a Joan Carles García Cañizares (JxCat); en Educació, Esports i Joventut estarà Alfredo Vega (PSC) amb els diputats delegats David Escudé (PSC) i Javier Silva (PSC), mentre que Cohesió Social Ciutadana i Benestar estarà dirigida per Lluïsa Moret (PSC) i els diputats delegats Enric Llorca i Alba Barnusell (PSC).





JUNTA DE GOVERN





La Junta de Govern, presidida per Marín, estarà formada per Collboni, Parlon, Carles Ruiz, Pilar Díaz, Eva Menor, Xavier Gomar, Lluïsa Moret, Alfredo Vega i Rubén Guijarro del PSC-CP, i Fortuny, Mascarell, Pere Pons, Josep Arimany, Joan Carles Garcia Cañizares, Neus Munté i Josep Tarín de JxCat.





El ple també ha nomenat els membres de la comissió executiva i les seves funcions; la creació de les comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, i ha donat per constituïts els set grups polítics de la corporació, amb la seva composició, els seus presidents i portaveus.





Marín presidirà el grup socialista, que tindrà a Pilar Díaz com a portaveu, mentre que Ramon Mut serà el president d'ERC-AM, amb Dionís Guiteras com a portaveu i Montserrat Benedí com a portaveu adjunta, i Neus Munté presidirà el de JxCat, que tindrà a Joan Carles Garcia Cañizares com a portaveu ia Josep Tarín com a portaveu adjunt.





Laura Pérez presidirà el grup d'ECG, amb Jonatan Fornés com a portaveu i Rafael Duarte com l'adjunt, i Celestino Corbacho presidirà el de Cs, amb Salvador Tovar com a portaveu i Lluís Tejedor com a adjunt, mentre que Xavier García Albiol presideix el del PP - amb Daniel Gràcia com portaveu-- i Lluïsa Melgares serà presidenta i portaveu de Tot per Terrassa (TxT).





MEMBRES ELECTES





També s'ha fixat el màxim de membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions brutes anuals, així com el màxim que exerciran el càrrec amb dedicació parcial i les quantitats econòmiques en concepte d'indemnització per les assistències al ple i les comissions informatives .





El ple també ha aprovat el nombre màxim del personal eventual i les seves funcions i retribucions brutes anuals, a més de la relació de llocs de treball de la plantilla del personal directiu professional, i la designació dels representants de la Diputació en els organismes autònoms, consorcis i fundacions.





En el debat només han intervingut ERC i TxT: Guiteras ha pres la paraula per explicar que l'abstenció d'ERC en alguns punts es deu al fet que l'organització del govern no és la que ells haguessin triat si encapçalessin la corporació, tot i que ha dit que respecta la decisió de PSC i JxCat: "Estarem atents a fiscalitzar el govern de la Diputació des d'un punt de vista positiu i propositiu".





La diputada d'TxT ha explicat que s'ha abstingut en diversos punts des d'una actitud constructiva, però ha criticat que l'estructura aprovada "beneficia excessivament a alguns grups i castiga els partits petits" com el seu, amb ella com l'única diputada, que creu que ha de disposar de recursos per treballar a la Diputació.