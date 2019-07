Majoria de PSOE i Podem en la constitució de la Diputació Permanent del Congrés

El Congrés dels Diputats ha constituït aquest dimarts la Diputació Permanent de la XIII Legislatura, l'òrgan que substitueix el ple en períodes no ordinaris de sessions o entre legislatures. En la sessió constitutiva s'ha procedit a l'elecció dels membres de la Mesa d'aquest òrgan, on el PSOE i Unides Podem sumen majoria.













La Diputació, encarregada de decidir sobre la celebració dels Plens de control al Govern i sobre la compareixença de ministres en períodes inhàbils com juliol i agost, s'activa així gairebé tres mesos després de les eleccions del passat 28 d'abril.





Aquest òrgan, en el qual hi haurà els únics parlamentaris que seguiran com a diputats i aforats si es dissolen les Corts en cas de noves eleccions, el s'integraran en aquesta XIII Legislatura 68 diputats més el lloc nat de la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, per el que la majoria absoluta si situa en els 35 diputats.





Amb aquesta xifra, al PSOE li corresponen 24 diputats i el PP, 13, mentre que Ciutadans ocuparà 11 seients; Unides Podem, 8; Vox, 5, ERC, 3; PNB, 1 i el Grup Mixt, 3.





D'aquesta manera, el PSOE i Unides Podem necessitaran el suport o l'abstenció d'un tercer grup per superar el bloc de la dreta en aquest òrgan.





Durant la sessió constitutiva de la Diputació, que ha tingut lloc just després de la primera votació de la investidura de Pere Sánchez, s'ha triat a les persones que ocuparan els cinc llocs de la Mesa, que són al seu torn membres de la Mesa del Congrés.





Així, la Presidència l'ocuparà la mateixa presidenta del Congrés, i els grups van acordar que la resta de llocs, dues vicepresidències i dues secretaries, se'ls reparteixin entre el PSOE, el PP, Ciutadans i Unides Podem.





ES REUNIRÀ PER PRIMERA VEGADA LA SETMANA QUE





Així, la Vicepresidència Primera de la Diputació Permanent l'ocupa des d'aquest dimarts el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la candidatura han donat suport 33 diputats, quatre vots més que els collits per la popular Ana Pastor, que es queda amb la Vicepresidència Segona . En aquesta votació s'han registrat cinc vots en blanc i dos de nuls.





De la seva banda, la Secretaria Primera ha estat per la diputada d'Unides Podem Glòria Elizo, que ha sumat 33 vots, i la Segona, per la representant de Ciutadans Patricia Reyes, que ha collit 24 paperetes. Reyes ha sumat quatre vots menys que Pastor i, en la votació de les secretaries dels vots en blanc han augmentat a nou, tornant-se a registrar dos nuls.





Constituïda la Diputació Permanent, la idea és que aquesta es reuneixi per primera la setmana que ve per debatre les peticions de compareixença de membres del Govern tant en Ple com en comissió que l'oposició ja ha començat a registrar.