Cs inicia les votacions per escollir el seu candidat a la Generalitat

Els afiliats de Cs podran votar des d'aquest dimecres fins el divendres en les primàries que ha convocat el partit taronja per elegir el seu pròxim candidat a la Presidència de la Generalitat i que compten amb la portaveu de la formació al Parlament, Lorena Roldán, com a favorita.









La votació es realitzarà de manera telemàtica i donarà començament a les 18.00 hores d'aquest dimecres i finalitzarà a les 10.00 hores de divendres, quan la formació taronja donarà a conèixer els resultats i el nom del guanyador.





Les eleccions primàries es van convocar després de la renúncia al seu escó al Parlament d'Inés Arrimadas per ser la candidata a les eleccions generals d'abril.





Després de la marxa de Arrimadas al Congrés el partit va reorganitzar el grup al Parlament situant al fins llavors portaveu, Carlos Carrizosa, com a president, i en el seu lloc com a portaveu a Lorena Roldán, que fins a aquest moment era diputada rasa a la Cambra catalana i portaveu al Senat.





Malgrat ser nomenat president del grup, Carrizosa sempre ha descartat presentar la seva candidatura a unes futures primàries, mentre que Roldán va anunciar la setmana passada la seva intenció de presentar-se una vegada la direcció del partit va posar en marxa el procés de primàries.





En una carta, la favorita per ocupar el lloc va expressar la seva il·lusió per liderar la candidatura de Cs a la Generalitat i va demanar la confiança dels militants del partit: "Des d'aquí em comprometo a donar el millor de mi perquè aquest projecte segueixi creixent i seguim sent la veu del constitucionalisme a Catalunya ".





ELS DOTZE CANDIDATS





Roldán és l'única candidata a les primàries que és diputada al Parlament i que té un càrrec electe, i surt com a favorita per ser la candidata del partit a la Generalitat i pròxima líder de Cs a Catalunya.





La resta de candidats són Àngel Castellanos, Antonio Olle, Antònia Pedrero, Eliane Baldomar, Jose Carlos Bru, Jose Manuel Román, José Miguel Velasco, José Moreno, Nagore García, Rubén González, i Valentín Valenzuela.