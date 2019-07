Naturgy aconsegueix un benefici de prop de 600 milions d'euros gràcies als negocis a l'estranger

Naturgy va obtenir un benefici net de 592 milions d'euros en el primer semestre de l'any, enfront de les pèrdues de 3.281.000 d'euros que va reportar en el mateix període de l'exercici passat com a resultat del deteriorament de gairebé 4.900 milions d'euros apuntat pel grup per la depreciació que va dur a terme dels seus actius, especialment els de generació a Espanya, ha informat l'energètica.













Excloent els elements no recurrents, el benefici net ordinari del grup va ser de 692 milions d'euros, fet que suposa un increment del 30% enfront del primer semestre de l'any passat, derivat principalment d'una millora de l'activitat i de les menors amortitzacions.





El resultat brut d'explotació (Ebitda) de la companyia al tancament del juny es va situar en els 2.150 milions d'euros, un 7,3% més. En termes ordinaris, va arribar als 2.277 milions d'euros, un 8% més, sense tenir en compte, entre altres factors, els costos de captura de 110 milions d'euros associats a la implementació del pla d'eficiències en què s'ha incorregut en aquest primer semestre.





L'evolució dels negocis a l'exterior en el període permetre a Naturgy compensar la manca de creixement de la distribució a Espanya, l'alentiment dels negocis liberalitzats i una climatologia suau en el període.





El grup va destacar que en aquest semestre ha completat el primer any d'operació des que va llançar el seu nou pla estratègic 2018-2022 -a finals de juny de l'any passat-, amb el qual "va establir les bases de la seva estratègia de creació de valor a llarg termini ", i que evoluciona en el compliment dels seus compromisos.





INVERSIONS





Així, les inversions de Naturgy en el primer semestre de 2019 van ascendir a 700 milions d'euros, focalitzades principalment en projectes de renovables i basades en els criteris de rendibilitat fixats en la seva política d'inversió ( 'Golden rules'). Així, des del llançament del seu pla, l'energètica ha invertit 2.000 milions d'euros, un 70% d'ells en renovables i en xarxes elèctriques.





Al tancament del passat 30 de juny, el deute net de l'empresa es situava en els 14.826.000 d'euros, un 3% menys que al tancament del 2018, gràcies a un major focus en la generació de caixa.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha valorat que en aquest primer any d'implementació de la nova 'full de ruta' la companyia "ha sabut prendre mesures i reaccionar de forma àgil i decidida davant les incerteses i canvis que s'han produït i es produeixen tant a nivell econòmic com polític i sectorial ".





Així mateix, ha destacat l'esforç en aquests mesos per simplificar la presència geogràfica del grup i optimitzar el seu model de gestió. "Hem dissenyat una nova política comercial de la companyia que ha permès millorar els marges i reduir el risc. Tot això al costat del pla d'eficiències i la simplificació dels processos", va dir.





PLA DE EFICÈNCIES





Dins d'aquesta ruta marcat pel seu pla estratègic, el grup ha accelerat el seu pla d'eficiències, que té un objectiu de 500 milions anuals de reducció de costos en 2022, i espera arribar a 2019 com a mínim 150 milions d'euros, davant la previsió inicial de 100 milions.





Pel que fa a la proposta de retallades que planteja la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en els seus esborranys de circulars per a la nova metodologia de remuneració de l'activitat de distribució d'electricitat i gas a partir del 2020 i 2021, respectivament, Naturgy va afirmar que, a través del procés d'al·legacions que expira el proper 9 d'agost, en el qual està treballant de "forma prioritària", buscarà "protegir els interessos de tots els 'stakeholders' de Nedgia, que compta entre els seus accionistes de referència amb dos fons de pensions, un alemany i un altre canadenc (Allianz Capital Partners i Canada Pension Pla Investment Board) ".





Així mateix, ha subratllat que tractarà d'assegurar que el nou marc regulador continuï "reconeixent un nivell raonable i predictible" de la remuneració regulada en el llarg termini, tant per a les inversions ja executades com per a les futures.





DIVIDEND





Respecte a la retribució als accionistes, el consell d'Naturgy va aprovar l'amortització de 400 milions d'euros de la seva autocartera a 30 de juny, tal com se li va delegar en la junta general d'accionistes i ha aprovat invertir la mateixa quantitat per als pròxims 12 mesos.





A més, es va donar el vistiplau al primer dividend a compte de resultats d'aquest exercici, per un import de 0,294 euros per acció i que s'abonarà el 31 de juliol. La remuneració total a l'accionista d'aquest 2019 ascendirà a un total de 1,37 euros, el que representa un increment del 5% sobre 2018.