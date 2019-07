Les negociacions entre PSOE i Podem, bloquejades

A poques hores de la segona votació de la primera sessió d'investidura, les negociacions entre PSOE i Podem semblen totalment bloquejades. La difusió de la proposta de Pablo Iglesias als socialistes en què demanava una vicepresidència responsable de cinc ministeris suposar el punt d'inflexió.





Pedro Sánchez acusa els podemitas de voler acumular poder per intentar fer un govern a l'ombra que podria fer molt tensa la legislatura, per això, hores més tardes, el PSOE ha fet la seva proposta definitiva, en la qual sembla accedir a certes demantas dels morats.













El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, intervé des de la tribuna del Congrés dels Diputats





El partit socialista ha revelat a última hora de la nit d'aquest 24 de juliol que l'última oferta realitzada pel candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez, el líder de Podem, Pablo Iglesias incloïa una Vicepresidència d'Afers Socials per a Irene Montero-tres Ministeris: Habitatge i Economia Social; Sanitat, Assumptes Socials i Consum, i Igualtat.





La Vicepresidència d'Afers Socials tindria la presidència de la Comissió Delegada per a coordinar totes les polítiques socials del Govern, amb els continguts de totes les àrees de Benestar social i Dependència (inclou l'actual Secretaria d'Estat de Serveis Socials), inclòs el Comissionat per a la pobresa Infantil (amb rang de subsecretari).





Així mateix, explica que al llarg de la negociació amb Unides Podem les propostes per a cobrir les diferents àrees competencials, van ser a més de les esmentades, el Ministeri de Ciència i Universitats (inclou l'actual Secretaria d'Estat d'Universitats i R + D + I, la Secretaria General d'Universitats i la Secretaria General de Coordinació de Política Científica).





També el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que inclou els continguts del Repte Demogràfic (Alt Comissionat) (inclou l'actual Secretaria General de Pesca, la Secretaria General d'Agricultura i alimentació, i el Comissionat davant del Repte Demogràfic, amb rang de subsecretari).





Així mateix, el Ministeri de Turisme i Esport (inclou l'actual Secretaria d'Estat de Turisme i la Secretaria d'Estat del Consell Superior d'Esports i el Ministeri de Cultura.





A més, li van oferir les competències de Cooperació internacional i Agenda 2030 (que inclou l'actual Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib i l'Alt comissionat per l'Agenda 2030 amb rang de subsecretari) i Assumptes Migratoris (que inclou l'actual Secretaria d'Estat de Migracions i la Secretaria General d'Immigració i Emigració).





Aquesta oferta, va arribar hores després que el PSOE fes públic el document amb les demandes presentades per Unides Podem durant la negociació per formar un govern de coalició. En el mateix s'inclou una Vicepresidència de Drets Socials i Mediambientals que coordinés les àrees assignades a Unides Podem que s'articularien institucionalment en 5 ministeris.









Aquestes cinc carteres tindrien competències en Drets Socials, Igualtat i Economia de les Cures; Treball, Seguretat Social i Lluita contra la Precarietat, Transició Energètica, Medi Ambient i Drets dels Animals.





Així mateix en Justícia Fiscal i Lluita contra el Frau, a més de Ciència, Innovació, Universitats i Economia Digital.





PODEMOS AFIRMA QUE EL DOCUMENT COMPARTIT PEL PSOE ERA UNA "PROPOSTA INICIAL"



Podemos ha assegurat que el document difós pel PSOE sobre les reclamacions que haurien posat sobre la taula els morats per a formar un govern de coalició es tractava d'una "proposta inicial" oberta a la negociació.



Fonts de Podemos han subratllat, després de fer públic el PSOE aquest document, que en ell s'incloïa un "llistat de competències socials" que ells volien que formessin part de la seva "acció dins del Govern" bipartit que aspiraven a compartir amb els socialistes.



"Era una proposta per a debatre i negociar", recalquen, incidint que la mateixa es resumia en una vicepresidència, tres ministeris dels ja existents i altres dos de nova creació.





SÁNCHEZ VA TRUCAR A IGLESIAS REAFIRMANT LA SEVA POSTURA





El candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, ha cridat al líder d'Unides Podemos, Pablo Iglesias, per a traslladar-li que no està disposat a oferir competències ni en Treball, Hisenda, ni en Transició Ecològica i Igualtat, van informar en fonts de Podemos.



El líder socialista li ha indicat que aquesta és la seva "última paraula", la qual cosa implica que no té previst fer-li una nova oferta per a intentar acordar un govern de coalició i superar demà la sessió d'investidura.





Això implica que el candidat a la investidura no té previst fer a Podemos una nova oferta per a intentar acordar un govern de coalició abans de la segona votació d'investidura que tindrà lloc en el Congrés aquest dijous a les 14.25 hores.





La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, s'ha reunit aquest dimecres al matí amb el secretari d'Acció de Govern, Pablo Echenique, qui ha liderat l'equip negociador de Podemos.





SENSE ACORD JA AQUEST MIG DIA





Aquesta reunió ha acabat sense acord al migdia. Podemos tenia intenció de reprendre la negociació a la tarda, però des del Govern han llançat un ultimàtum en instar als morats a dir si acceptaven o no l'última oferta que havien posat sobre la taula els socialistes.





Durant la tarda, Calvo ha presidit la reunió de Sotssecretaris en Moncloa, però també ha mantingut els contactes telefònics amb Echenique, amb qui ha conversat diverses vegades.





Després ha estat el mateix Sánchez qui ha cridat Iglesias per a comunicar-li la seva negativa a cedir davant les peticions de Podemos.



Podemos havia demanat "prudència" davant les negociacions per a la investidura i no "aixecar expectatives" perquè, segons assenyalen fonts del partit, "no està havent-hi a penes avanços en les propostes que fa el PSOE".



La formació de Pablo Iglesias havia llançat aquest missatge sense especificar si continua la reunió que aquest dimecres al matí han iniciat els equips negociadors del PSOE i Podemos, amb intenció d'aconseguir un acord abans de la segona votació d'investidura que tindrà lloc aquest dijous.





NEGOCIACIÓ INTENSA





Un cop passada la primera votació de la sessió d'investidura, el PSOE i Podem s'han accelerat els seus contactes per aconseguir arribar a un acord abans de dijous 25 de juliol que permeti a Pedro Sánchez ser nomenat president amb el suport dels morats. És a dir, els dos partits s'han assegut a la taula per parlar d'un possible govern en coalició.





És clar que això no sortirà gratis al PSOE que durant aquests tres mesos s'ha negat a atorgar ministeris als membres de Podem. El partit liderat per Pablo Iglesias vol tenir responsabilitats i no en carteres "maria" sinó en sanitat, educació i igualtat, entre d'altres camps.





De moment, el responsable del Comitè Negociador de Pactes i diputat de Podem, Pablo Echenique, i la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, han parlat després de la sessió d'investidura fallida de Pedro Sánchez per tancar una nova reunió i reprendre les negociacions .





El secretari d'Acció de Govern de Podem traslladar a la vicepresidenta la disposició de la formació estatge a mantenir una nova reunió "sense demora" i ha emplaçat el PSOE a presentar una nova proposta per desencallar la situació.





De cara a la reunió d'aquest dimecres 24 de juliol, fonts del partit liderat per Pablo Iglesias han concretat que esperen un "pas sincer" del PSOE amb una proposta "realista i raonablement proporcional al repartiment de competències dels ministeris actuals".





En la línia amb el demandat anteriorment, des Unides Podem s'han reafirmat en la petició que la formació estatge ocupi carteres dins d'aquest govern de coalició en què pugui desenvolupar polítiques socials.





En concret, segons les mateixes fonts, entre les seves prioritats figurarien les competències en ecologisme, política fiscal, ciència, igualtat i política d'ocupació per impulsar mitjanes com una altra pujada del salari mínim interprofessional (SMI), la baixada de la factura de la llum, respondre a l'emergència climàtica, els permisos iguals i intransferibles, justícia fiscal, o l'educació de 0 a 3 anys.





La vicepresidenta ja havia anunciat la seva intenció de posar-se en contacte amb Podem per tornar a reunir-se. En un missatge a última hora de la tarda, Calvo ha subratllat que el PSOE "mai" faria propostes a Podem que puguin ser qualificades de "florero". "Les nostres polítiques són progressistes i feministes", ha aclarit en un missatge a Twitter.





La intenció del PSOE és seguir negociant per intentar arribar a un acord abans de la segona votació sobre la investidura de Pere Sánchez que tindrà lloc el dijous. Els socialistes esperen que a partir d'ara en aquestes converses primi la "racionalitat" per facilitar la consecució d'un pacte.





Segons han informat fonts socialistes, els de Sánchez són conscients que, una vegada que el Congrés ha rebutjat investir Sánchez en primera votació --de fet només ha obtingut el suport extra del diputat del PRC--, els toca a ells prendre la iniciativa per buscar un major suport en el segon intent.





Aquest dilluns, abans de l'arrencada del debat d'investidura van mantenir una altra trobada al Congrés Calvo i Echenique, però va resultar infructuós. Tant que després el propi Pablo Iglesias va avisar Sánchez des de la tribuna que Podem no es deixaria "trepitjar" ni "humiliar" i li reptés a explicar a la resta de l'hemicicle l'oferta que estaven fent a la seva formació per ocupar llocs merament " decoratius ".





Al PSOE consideren que fins ara en les negociacions tot ha estat "molt emocional" i ha de començar a primar la "racionalitat" per aconseguir un acord abans que el dijous a partir de les 14:25 hores el Ple del Congrés voti per segona vegada la investidura de Sánchez. En aquesta segona votació, el candidat ha d'obtenir més sís que nos per ser investit.