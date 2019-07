Es presenta l'Espai Barça a Tòquio

A la gira del primer equip al Japó amb motiu de la Rakuten Cup el vicepresident de l'àrea patrimonial, Jordi Moix, ha estat l'encarregat de presentar el projecte de l'Espai Barça a l'Institut Cervantes de Tòquio.





Presentació a Tòquio / FC Barcelona





L'ESPAI BARÇA AL DETALL





Van parlar en la seva intervenció els dirigents blaugranes de l'Estadi Johan Cruyff, annex a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que ja està acabat i, que es troba en fase de proves de les instal·lacions. Acabat aquest procés, se celebrarà la inauguració oficial que pot produir-se a l'agost d'aquest any.





Jordi Moix, vicepresident tercer del Club va afirmar en l'acte que "l'Espai Barça és un projecte de gran transcendència per al Club, un dels projectes estratègics que determinaran la vida de la nostra entitat durant els propers decennis. Per això hem de assegurar-nos que , més enllà del termini, es completi amb la màxima eficàcia i excel·lència el que requereix un club com el nostre. el prioritari és fer-ho bé i executar-lo amb els mínims inconvenients possibles per als nostres socis i aficionats ".





D'aquesta manera, la temporada que el Barça Femení, al costat del Barça B i també el Juvenil A disputaran els seus encontres com a locals en aquest nou camp que ha estat batejat amb el nom d'una de les figures més importants de la història del barcelonisme, Johan Cruyff.





Paral·lelament, el club té previst també enderrocar durant l'últim trimestre de 2019 al Miniestadi, que va ser inaugurat el 23 de setembre de 1982 i que, 37 anys més tard, deixarà l'espai que ha ocupat, pel qual han passat grans futbolistes durant la seva etapa al futbol base com Leo Messi, Xavi, Iniesta o Valdés. En el seu lloc serà construït el Nou Palau Blaugrana, les obres arrencaran, durant el primer quadrimestre de 2020.





L'INSTITUT CERVANTES DE TÒQUIO COM A PROTAGONISTA





Davant unes 150 persones que omplien l'auditori de l'Institut Cervantes, Moix va fer esment també d'un dels elements que formen part d'aquest projecte, el campus Barça, que suposa la remodelació de l'entorn de l'Estadi per integrar-lo en l'entorn del barri i convertir-lo en el millor complex esportiu en el centre d'una gran ciutat. Moix ha recordat que, després de diversos intents fallits en el passat per a la remodelació de les seves instal·lacions, ara, amb l'Espai Barça, el Club presenta un projecte que reuneix els elements necessaris de viabilitat i sostenibilitat perquè es pugui dur a terme.









EL FUTUR CAMP NOU UNA REALITAT AL 2024?





El vicepresident tercer i comissionat de l'Espai Barça ha reconegut que les obres de remodelació del Futur Camp Nou podrien estar acabades en 2024, en funció de si el Club aconsegueix la llicència principal de l'Ajuntament de Barcelona en els propers mesos, el que permetria adjudicar les obres , que es farien en quatre estius, ja que no es deixaria de jugar mai a l'Estadi.





Així mateix, William Mannarelli ha centrat la seva presentació a la primera de les obres que es completaran del projecte: l'Estadi Johan Cruyff, que s'inaugurarà el proper 27 d'agost amb un partit entre els equips juvenils del FC Barcelona i l'Ajax. Manarelli va explicar algunes de les novetats tecnològiques que incorpora l'Estadi i va destacar les condicions en l'àmbit esportiu que reuneix la instal·lació perquè els equips de futbol formatiu i el femení puguin rendir en les millors condicions.





D'altra banda, Víctor Pageo ha tancat la presentació explicant l'origen del disseny de l'actual Estadi i com, a partir d'aquest concepte ideat per l'arquitecte Francesc Mitjans, el despatx Nikken Sekkei s'ha arribat a definir el projecte actual. Pageo ha fet esment, també, de les diferents actuacions de preparació prèvia que ja s'estan duent a terme a l'estadi.

L'Espai Barça ja es va presentar al Japó per primera vegada al desembre de 2015, aprofitant la participació del FC Barcelona a la final del Mundial de Clubs d'aquest any.



Nikken Sekkei està considerat un dels estudis d'arquitectura i enginyeria més importants del món, amb més de cent anys d'història. Van ser els arquitectes del Saitama Super Arena, el Gran Cigne de Niigata o del Tòquio Dome, tots al Japó. Tadao Kamei, el seu president i CEO, assegura que la remodelació integral del Camp Nou "és el projecte més important de Nikken ara mateix. És el nostre primer projecte a Europa Occidental". Nikken va decidir obrir oficina a Barcelona, que és també el seu quarter general a Europa, després de guanyar el concurs d'arquitectura del Camp Nou el 2016 per poder fer un desenvolupament del projecte sobre el terreny.