Nissan planeja retallar 10.000 llocs de treball

El grup automobilístic japonès Nissan es prepara per anunciar que reduirà uns 10.000 llocs de treball en els propers anys, més del doble dels que ja havia previst, segons informa la premsa local de Japó.





L'agència de notícies 'Kyodo' i la televisió pública 'NHK', que cita fonts de l'empresa i del sector, diuen que la mesura s'atribueix a un intent de revertir els resultats negatius de l'empresa.





Al maig, quan el grup va presentar uns resultats anuals catastròfics, el president executiu Hiroto Saikawa havia promès "reformes dràstiques" que podrien afectar 4.800 treballadors.









Aquesta retallada en la plantilla de Nissan hauria anunciar-se el dijous 25 de juliol, quan el grup té previst publicar els resultats del trimestre que finalitza al juny.





En l'exercici 2018, que va finalitzar el passat mes de març, Nissan va anunciar una reducció anual del 57,3% en els seus beneficis i del 3,2% en els seus ingressos.





Les vendes als EUA van caure un 9,3% i les vendes a Europa, excloent Rússia, van caure un 17,8%.





El clima de negocis també es va veure afectat per la detenció del llavors president, Carlos Ghosn, el 19 de novembre, per presumptes irregularitats financeres.





Nissan té al voltant de 139.000 treballadors a tot el món. Aquestes retallades representarien més del 7% de la força laboral de Nissan.





NISSAN ZONA FRANCA





En la seva fàbrica de la Zona Franca de Barcelona, la plantilla ronda els 3.500 empleats. El paado 11 de maig, les assemblees de treballadors de Nissan van ratificar el preacord assolit dos dies abans amb la direcció de la companyia per al retallada de plantilla de 600 persones, a través de 550 prejubilacions i 50 baixes voluntàries incentivades.





En aquest acord no es va incloure una planificació detallada per actualitzar els béns d'equip de la planta de la Zona Franca ni per impulsar el seu paper en el si de la companyia, com sí que va fer la companyia per a la qual té a Àvila.









Els treballadors de la Zona Franca no s'han cansat d'exigir un pla industrial a llarg termini que contempli inversions i nous models per assegurar el futur de la fàbrica, que cada vegada es queda amb menys models i unitats.





Tot això fa cada vegada més probable un possible un trasllat fora de Catalunya.