Els EUA obren una investigació antimonopoli a Google, Facebook, Amazon i Apple

Google, Facebook, Amazon i Apple estaran entre les empreses les pràctiques competitives seran examinades pel Departament de Justícia dels Estats Units, que sospita que les grans tecnologies poden estar limitant la competència en els mercats tecnològics en els que són líders. Així, la justícia nord-americana durà a terme una revisió antimonopoli cap a les pràctiques de "les plataformes en línia líders del mercat", les 'big tech'.





"La investigació del Departament de Justícia analitzarà els temors generalitzats que els consumidors, empreses i empresaris han expressat sobre les àrees dels motors de cerca, les xarxes socials i serveis de venda al detall en línia", diu l'organisme en un comunicat en el qual no especifica els noms de les empreses que seran investigades, però deixa pocs dubtes que aquests "gegants" estaran entre els objectius, entre d'altres.





La decisió arriba en un moment en què diversos polítics -inclosa la candidata presidencial Elizabeth Warren- reclamen un major escrutini de les pràctiques de les empreses que dominen el sector tecnològic i que, gràcies al poder que han aconseguit, poden estar impedint l'entrada de nous competidors.

















"Sense una disciplina competitiva significativa en els mercats, les plataformes digitals poden actuar de maneres que no protegeixen al consumidor", va afegir el Subprocurador General Makan Delrahim en declaracions citades per ' The Guardian'.





A Europa, aquestes empreses han estat castigades repetidament per la Direcció General de Competència. L'autoritat europea de competència, encapçalada per Margrethe Vestager, va tornar a multar el gegant nord-americà al març -per un import de 1.500 milions d'euros- per abusar de la seva posició dominant en la publicitat en línia.