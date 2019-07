Melani García representarà Espanya a Eurovisió Junior 2019

La guanyadora de la Veu Kids 4 ha estat confirmada per TVE com la representant d'Espanya a Eurovisió Junior.









Un mes després que TVE anunciés el seu retorn a Eurovisió Junior, Melani, serà la representant d'Espanya al festival infantil que se celebrarà el proper 24 de novembre a la ciutat polonesa de Gliwice.





Melani intentarà repetir els grans resultats que va obtenir Espanya en les seves quatre participacions en la versió infantil del reeixit esdeveniment musical. Maria Isabel va aconseguir la victòria en 2004 amb la mítica 'Abans morta que senzilla ", mentre que Sergio i Antonio José van aconseguir la segona posició en 2003 i 2005, respectivament. Per la seva banda, Dani Fernández va finalitzar en cinquena posició en l'any 2006. RTVE ha tornat a un festival al qual no s'ha presentat a les últimes 13 edicions. El seu nom ha estat anunciat aquest dimecres en directe per Julia Varela al programa A partir d'avui.









TVE va decidir en 2006 retirar-se del certamen perquè, segons segons va explicar el llavors director de la cadena Javier Pons, el concurs "fomenta estereotips que no compartim". "Els nostres esforços estan bolcats en dissenyar una programació pròpia per a ells", va afegir.





El directiu va posar d'exemple El conciertazo, programa que emetia els dissabtes la 2, introduint als nens en els rudiments de la música clàssica en un espectacle conduït per Fernando Argenta. "Aquesta seria la línia en la qual hauríem de aprofundir", va afirmar.

