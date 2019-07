Acord entre PSC, Comuns, ERC i JxCat per governar l'AMB

Tal com va avançar Vilapress, finalment, els grups metropolitans de PSC-CP, En comú Ganyem, ERC-AM i Junts per Catalunya han arribat a un acord a quatre per al Govern de l'AMB en el mandat 2019-2023, que s'inicia el 25 de juliol.













El nou acord programàtic conté fins a 54 objectius amb un fort contingut social, i la prioritat a les mesures de vertebració del territori metropolità, de millora de la cohesió social i de mobilitat sostenible sobre la base del transport públic. També inclou l'estratègia per fer realitat una important oferta d'habitatge assequible i de qualitat, la proposta del Pla director urbanístic metropolità, i mesures per fer front a l'emergència del canvi climàtic, per garantir un medi ambient saludable i l'aprofitament racional dels recursos naturals.





Així mateix, el programa de govern aposta pel progrés socioeconòmic de la metròpoli, com a motor de l'ocupació i el benestar. També es manifesta la voluntat d'aprofundir les relacions de cooperació amb la resta d'institucions locals de la regió metropolitana de Barcelona.





El nou Acord de Govern busca també la implicació de la ciutadania en la presa de decisions, per garantir la participació ciutadana i la màxima transparència mitjançant els espais d'accés a la informació i comunicació metropolitanes i els processos participatius.





Demà es constituirà el nou Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al mandat 2019-2023. El Consell Metropolità està format per 90 consellers i conselleres i és el màxim òrgan de govern de l'AMB.





L'acord de govern preveu l'elecció d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, com a presidenta de l'AMB, d'acord amb la proposta que ha de formular el Consell d'Alcaldes dels 36 municipis que integren l'AMB. També forma part de l'acord la designació d'Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, com a vicepresident executiu, i el repartiment de responsabilitats institucionals i de les àrees de govern entre consellers i conselleres de les forces polítiques signants.