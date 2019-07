El Poder Judicial reelegeix per unanimitat a José Ramón Navarro com a president de l'Audiència Nacional

El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha reelegit a l'actual president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro Miranda, que repetirà el seu mandat al capdavant d'aquest òrgan judicial durant els propers cinc anys. S'enfrontava a un únic aspirant, l'instructor més veterà de l'esmentat òrgan, Ismael Moreno, que no ha obtingut suports.





Navarro ha recollit el vot unànime dels 21 membres del Ple reunit aquest dimecres, ha informat el CGPJ en un comunicat. Per unanimitat ha estat reelegit també el magistrat Eduardo Menéndez Rexach com a president de la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional.













Ostenta la presidència de l'Audiència Nacional des 2014, i va utilitzar la seva compareixença davant els vocals del CGPJ celebrada la passada setmana per fer valer la seva experiència de més de deu anys en òrgans col·legiats i el fet d'haver signat unes 2.000 sentències, a més de la seva tasca actual a la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional.





"El meu interès és impulsar la completa digitalització de les sales de l'Audiència Nacional i establir l'expedient judicial electrònic als jutjats centrals d'instrucció i la Sala penal", ha afegit Navarro durant l'exposició del seu projecte. També va dir que és essencial posar en marxa una comissió mixta entre la Sala de Govern de l'Audiència Nacional i el Ministeri de Justícia per actuar davant de les necessitats de tots els òrgans judicials d'aquesta institució.





José Ramón Navarro va ingressar a la carrera judicial el 1991, sent els seus primers destins judicials als jutjats de primera instància i instrucció 1 de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), i 2 d'Icod dels Vins i 3 de l'Orotava, tots dos a Santa Creu de Tenerife.





Després d'ascendir a la categoria de magistrat, va passar a exercir el 1997 les seves funcions al jutjat de primera instància i instrucció 1 de Manresa (Barcelona), traslladant-se posteriorment, al juliol de 1999, al jutjat d'instrucció 1 de Santa Creu de Tenerife.





Al desembre de 2004 va ser nomenat, pel Ple del Consell General del Poder Judicial, president de l'Audiència Provincial de Santa Creu de Tenerife, càrrec que va exercir fins a juny de 2013, en què va ser nomenat president del Tribunal Superior de Justícia de Canàries.





ADVOCACIA I DOCÈNCIA





El president de l'Audiència Nacional, que va exercir la professió d'advocat de 1985 a 1989, és des del curs 2016-2017 professor de Dret Penal en el doble Grau de Dret i ADE de CUNEF i codirector de la càtedra "Francisco Tomás i Valiente" de la Universitat de la Llacuna.





Així mateix ha estat professor tutor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) tant en assignatures de la Facultat de Dret com de la Facultat de Ciències Mediambientals. També ha exercit com a professor de l'Escola de Pràctica Jurídica de la Universitat de la Llacuna i del Col·legi d'Advocats de Tenerife.





És coautor de diverses publicacions jurídiques ( "Enciclopèdia Jurídica", de la Llei, "Codi Civil Comentat" de Civitas o "Tractat de dret penal econòmic", de Tirant Lo Blanch), així com de la "Guia pràctica d'actuació en la tramitació de causes complexes per corrupció ", promoguda i editada pel Consell General del Poder Judicial el 2017.