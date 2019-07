Esquerra Unida debat trencar la disciplina de vot en la segona votació

La Comissió col·legiada Federal d'Esquerra Unida (IU), el màxim òrgan executiu de la formació, es reuneix aquest dijous 25 de juliol abans de la segona sessió d'investidura a la qual se sotmetrà Pedro Sánchez per decidir el sentit del seu vot després d'haver donat per trencades les negociacions entre Unides Podem i PSOE.









Al seu dia, IU va realitzar un referèndum entre les bases sobre la conveniència o no de recolzar un govern de coalició entre Units Podem i el PSOE si les dues formacions arribaven a un acord programàtic. El 78,76% dels participants en la consulta van donar suport aquest govern de coalició.





És clar que en la segona votació tot pot ser diferent. El líder de la formació, Alberto Garzón, s'ha mostrat en moltes ocasions a favor de donar suport a una investidura de Pere Sánchez malgrat no arribar a un acord, però, fins ara, ha preferit no trencar la disciplina de vot i acatar la decisió que prengui Unides Podem. Però davant la possibilitat d'una investidura fallida i la possibilitat de convocar noves eleccions, Esquerra Unida s'està plantejant si vota a favor d'investir Pedro Sánchez





La reunió té lloc a les 12.00 hores, una hora i mitja abans que s'iniciï la segona sessió d'investidura, i la decisió s'adopta sobre la base de "la informació de la qual es disposi a aquesta hora, un cop finalitzades les negociacions amb el PSOE ", han informat fonts d'IU.





Esquerra Unida ha defensat sempre que per sobre dels càrrecs en els ministeris o el Govern estan les línies programàtiques i sembla que això podria provocar una discrepància amb la direcció d'Podem, encara que està per veure si decideixen visibilzarlo trencant la disciplina de vot.





ÚLTIMES OFERTES





A poques hores de que es porti a terme la segona sessió d'investidura del líder socialista al Congrés dels Diputats, en què necessita majoria simple per sortir elegit president, les negociacions entre les formacions liderades per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'han donat per trencades.





Segons el PSOE, l'última oferta que Pedro Sánchez hauria traslladat telefònicament aquest dimecres a Esglésies incloïa una vicepresidència social per Irene Montero, més els ministeris d'Habitatge i Economia Social, el de Sanitat, Afers Socials i Consum, i el d'Igualtat.





No obstant això, des Podem argumenten que en els dos últims dies el PSOE els ha fet diferents propostes "de ministeris inexistents o buits, però mai junts, sinó sempre per separat". "Mai estaria Podem a més d'un o dos dels que apareixen en aquest llistat", apunten, respecte al document que ha airejat el PSOE.