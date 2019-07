ERC i EH Bildu s'abstenen

EH Bildu i ERC han anunciat aquest dijous 25 de juliol que es van a abstenir en la segona votació de la investidura del candidat a la presidència, Pedro Sánchez.

















La portaveu del partit basc, Mertxe Aizpurua, ha assenyalat que tal com van anunciar anteriorment ells no han variat la seva postura, que no van a ajudar a la conformació d'un govern de dretes, però que tampoc donarien un xec en blanc als socialistes, pels que aposten per l'abstenció.





Per la seva banda, el portaveu dels republicans catalans, Gabriel Rufián, ha exigit "per responsabilitat" i per ser una "oportunitat històrica" un acord entre els partits d'esquerra i ha emplaçat els principals partits polítics, PSOE i Podem, a seure en una taula de negociació i arribar a un pacte.





Rufià ha amenaçat que si es van a eleccions el 10 de novembre serà una "enorme responsabilitat" i fins i tot "negligent" perquè pot portar a un govern tripartit de dretes entre PP, Ciutadans i Vox. El líder d'ERC ha assegurat que des de l'esquerra abertxale i independentista catalana no volen parlar d'ultimàtums i per això estan disposats a facilitar un govern d'esquerres.