EL PSOE rebutja l'oferta 'in extremis' de Podemos: "Més del mateix"

Podem ha llançat una contraproposta al PSOE: una vicepresidència de Drets Socials i Igualtat i tres ministeris (Sanitat i Consum, Treball i Ciència i Universitats).





La formació estatge ha assegurat que la seva voluntat és "desbloquejar l'actual situació i construir un Govern de coalició progressista".





Poc després el PSOE ha rebutjat l'oferta de Podemos. El PSOE es manté en l'oferta que ja va formular al partit d'Iglesias.





"Recordem que no hi ha carteres de primera ni de segona. Totes contribueixen a millorar la vida dels ciutadans i formen part del Consell de Ministres d'Espanya", han declarat fonts socialistes.





Les mateixes fonts han remarcat que els socialistes es mantenen en l'oferta que ja va formular i han assegurat que la nova idea de la formació habitada “és més del mateix”. En el PSOE donen un cop de porta recordant que “no hi ha carteres de primera ni de segona” i que “totes contribueixen a millorar la vida dels ciutadans i formen part del Consell de Ministres d'Espanya”.









L'ÚLTIMA OFERTA DE PODEMOS









La vicepresidència de Drets Socials i Igualtat proposta per Unides Podem inclouria competències per reformar el sistema de cures i dependència, assegurar la igualtat retributiva entre homes i dones i els permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles, informa Pere Vallín.





L'oferta és similar a l'anterior i inclou la cartera de Treball. EL PSOE ja va rebutjar en diverses ocasions que els morats que puguin quedar amb aquest Ministeri.









El partit de Pablo Iglesias situa aquesta contraoferta en la necessitat de poder participar del nou Executiu en una proporció que, "encara que menor" a la qual els van donar els vots, contribueixi a dur a terme "polítiques que millorin la vida de la gent".





"La nostra voluntat és contribuir des del Govern a pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI), assegurar la igualtat retributiva entre homes i dones i continuar recuperant la memòria democràtica del nostre país", resumeix la formació habitada.





Per a això, Unides Podemos proposa assumir la Vicepresidència de Drets Socials i Igualtat, amb competències per a reformar el sistema de cures (educació de 0 a 3 anys) i dependència, assegurar la igualtat retributiva entre homes i dones i els permisos de paternitat i maternitat iguals i intransferibles. A més, aquesta Vicepresidència s'ocuparia dels assumptes de "memòria democràtica".





VOLEN DEROGAR LA REFORMA LABORAL DEL PP





Els de Pablo Iglesias també reclamen per a sí el Ministeri de Treball amb competències per a pujar l'SMI i derogar la reforma laboral del PP, encara que renuncien a la part relativa a les pensions que sí han reclamat en propostes anteriors.





Uns altres dels ministeris dels quals accepten prescindir són els de Transició Ecològica i Habitatge. No obstant això, mantenen la seva petició si es fes càrrec del Ministeri de Sanitat i Consum amb competències per a "assegurar una sanitat universal real i frenar les privatitzacions del sistema sanitari", així com garantir el dret a l'eutanàsia.





Finalment, també exigeixen el Ministeri de Ciència i Universitats per a augmentar el finançament en ciència i innovació al 2 per cent del PIB al llarg de la legislatura, articular una carrera investigadora "digna" i convergir en la ràtio d'investigadors per habitant amb la mitjana europea. A més, advoquen per baixar les taxes universitàries i augmentar les beques.





INTRIGA FINS Al FINAL





Poc abans, Podem posar en dubte la voluntat de pacte del PSOE, després que ahir donés per trencades les negociacions per a un govern de coalició i entén que encara que la seva oferta de donar ministeris a Podem "sona bé", en realitat les carteres que ha proposat estan "buides en competències".



Així ho ha expressat el cap negociador de Podem, Pablo Echenique, que critica que el PSOE "mai" ha acceptat que Podem pugui tenir competències "reals" per poder "canviar la vida de la gent", i va posar com a exemple poder pujar el salari mínim interprofessional, baixar la factura de la llum o igualar els permisos de paternitat i maternitat.



"Lamentablement aquesta ha estat la història de les gairebé 20 hores que ens hem passat parlant amb el PSOE", ha assegurat en una entrevista a la Cadena SER, en què ha recalcat que oferien un paper "petitó" a la coalició.



Echenique ha criticat que el PSOE decidís donar per trencades les negociacions ahir a la tarda quan, al seu parer, hi havia temps per avançar en la negociació. "Jo hauria seguit parlant més hores, però van decidir trencar la negociació", ha al·legat.



"NO VOLEM ESTAR AL GOVERN A TOTA COSTA"



D'altra banda, Echenique ha declarat que el seu partit no té decidit encara el vot per investir Sánchez com a president pel fet que segons el dirigent de Podem, el PSOE va decidir posar fi a les negociacions i no té confiança en que "tinguin la voluntat de tornar a seure ".



Així mateix, ha assegurat que la formació 'estatge' no vol estar al Govern "a qualsevol preu". "No volem visibilitat, sinó dur a terme polítiques públiques que millorin la vida de la gent", ha afirmat Echenique, que per això reclama "competències reals, no ministeris amb noms que sonen bé però sense capacitat de fer política".



"PSOE ens ha proposat que hi hagi quatre persones en el govern per tenir visibilitat però sense competències", ha criticat Echenique, alhora que reiterava que Podem "no ha vingut a ocupar ministeris decoratius".



Així, s'ha mostrat reticent a la pregunta de renunciar als Ministeris d'Igualtat, Treball o Hisenda. "En cap moment el PSOE ha acceptat que Podem tingui competències reals", ha censurat Echenique, que acusava els socialistes de voler que Podem estigui al Govern, però sense competències.



Sobre el "decorat" dels ministeris a què s'ha referit Echenique, ha criticat que el PSOE vol "partir en dos" els ministeris que els han ofert. Així, ha explicat que el Govern en funcions vol dividir en dos el Ministeri de Sanitat, Afers Socials i Consum.



"En aquesta negociació el PSOE parteix en dos el ministeri per crear dos que serien la meitat dels anteriors", ha assenyalat Echenique, que considera que és "perquè sembli que hi ha més competències importants".



PROPOSTES FLEXIBLES



Sobre el document que va enviar Echenique al PSOE per negociar les competències que podria exercir Podem al govern, ha criticat que la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va dir que era un document "d'exigències". "Totes les nostres propostes són flexibles", ha aclarit.



"Nosaltres mai hem renunciat a les seves propostes", ha assenyalat el dirigent de Podem, que defensa que el document que va lliurar al PSOE "era una proposta flexible per debatre" i que des Podem estaven disposats a eliminar elements.



"Sembla que el PSOE li ha canviat el títol al document que jo vaig enviar", ha criticat el cap negociador de Podem, que critica que els socialistes "haurien d'estar intentant que hi hagi un govern a Espanya".



CONTRAOFERTA DE PODEM



A poques hores de la segona votació d'investidura, Echenique ha admès que Podem valoraria fer una contraoferta al PSOE per negociar un govern de coalició si accepta que la formació 'estatge' no tingui un "paper decoratiu".



"Si el PSOE accepta que tinguem un paper modest i competències per millorar la vida de la gent, estic segur que ens podem posar d'acord", ha afirmat Echenique, que considera que hi ha voluntat en el seu partit per arribar a un consens, però admet que no hi ha hagut nous contactes amb els socialistes.



Així, Echenique defensa que Podem ha fet un plantejament "raonable" i cessions al llarg de les negociacions i ara li toca al PSOE reconsiderar la seva posició abans de la votació.



"Tant de bo puguin acceptar al llarg d'aquest matí que no tinguem un paper decoratiu", ha assenyalat esperançat. "Si això és així, estic segur que podem arribar a un acord", ha conclòs.