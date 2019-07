Compromís es manté en l'abstenció

El representant de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, tornarà a abstenir aquest dijous a la segona votació d'investidura del president del Govern en funcions i candidat socialista, Pedro Sánchez.



Hores abans que tingui lloc la votació definitiva en el Ple del Congrés, Baldoví ha lamentat que els socialistes no hagin fet cap pas per obtenir el seu suport. "Si ells no s'han mogut, nosaltres evidentment, sentint-ho molt, no ens podem moure", ha argumentat.



El diputat de Compromís ja va optar per l'abstenció dimarts passat en la primera votació d'investidura de Sánchez i ha subratllat que es pronunciarà en el mateix sentit 48 hores després.