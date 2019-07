Cs anuncia la seva intenció de portar al Constitucional les resolucions del Parlament que ratifiquin l'autodeterminació

Cs portarà al Tribunal Constitucional (TC) diverses propostes de JxCat, ERC i la CUP que demanen que el Parlament ratifiqui la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació i tornar a reprovar el Rei Felipe VI.





El vicepresident segon del Parlament, Joan Garcia (Cs), ha afirmat a Europapress que aquestes iniciatives "reiteren propostes que ja va fer al Parlament i van quedar suspeses pel TC", de manera que considera que no haurien de tramitar-se.









Per això, Cs demanarà a la Mesa de la Cambra reconsiderar la seva decisió de tramitar aquestes propostes, tot i que previsiblement la seva petició serà rebutjada --els partits independentistes tenen majoria al órgano-- i aquestes propostes seguiran la seva tramitació i es votaran en el ple monogràfic sobre la 'Catalunya real', on probablement seran aprovades per la majoria independentista.





D'aquesta manera, Cs presentarà un recurs d'empara davant el Constitucional i també es planteja presentar un recurs d'inconstitucionalitat en funció de "com evolucioni el ple".





REPROVACIÓ AL REI





Una de les resolucions està presentada conjuntament per JxCat, ERC i la CUP, que busca que el Parlament "es ratifiqui en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a instrument d'accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya".





També rebutgen una de la CUP que reclama que la Cambra es reafirmi en la seva reprovació a Felip VI pel seu discurs després de l'1-O, que fa referència a una moció que va aprovar el Parlament a l'octubre i que ha estat anul·lada recentment pel Constitucional.





Sobre aquesta iniciativa, el partit taronja impugna un altre punt, que reafirma la disposició del Parlament "a exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació, d'acord amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya, amb o sense acord amb l'Estat".





Com planteja la possibilitat d'exercir l'autodeterminació sense acord amb l'Estat, García ha sostingut que aquesta proposta "reitera que la fórmula adequada és la unilateralitat".





Així mateix, impugnen una de ERC que vol que la Cambra torni a apostar per la "abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia" i rebutjar el discurs del Rei després de l'1-O, i que també fa referència a la moció que reprovava a Felip VI anul·lada pel TC.





"RESPONSABILITAT PENAL"





En el document registrat pel grup taronja, a què ha tingut accés Europa Press, Cs considera que aquestes propostes no poden ser tramitades perquè reiteren iniciatives que ja han estat anul·lades pel TC i recorda als membres de la Mesa que ja han estat advertits de la "responsabilitat penal" que pot tenir tramitar iniciatives inconstitucionals o ja suspeses pel Constitucional.





A més, Cs considera inconstitucional una altra resolució de la CUP, que insta el Govern a deixar d'aplicar la Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana --coneguda com 'Llei mordassa' - ja "garantir el legítim dret a la proposta i la dissidència política ".





En declaracions als mitjans, el president del grup, Carlos Carrizosa, ha exigit al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que "faci ús de les seves atribucions" i també porti al TC aquestes resolucions.





"No s'ha d'abaixar la guàrdia. Ens ho estan advertint: 'ho tornessin a fer', i aquest és l'instrument parlamentari per tornar-ho a fer", ha alertat.