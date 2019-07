Ada Colau repeteix com a presidenta de l'AMB

Els grups metropolitans de PSC-CP, En comú Guanyem (ECG), ERC-AM i JxCat han consumat el seu acord de govern per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Amb el 18% de la representació del Consell Metropolità, Ada Colau, ha estat elegida com a presidenta per 76 vots a favor i 8 abstencions.

El Consell d'Alcaldes dels 36 municipis que la integren, han decidit designar com a vicepresident executiu a l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. Com a novetat en aquest mandat 2019-2023 destacar que l'AMB comptarà amb 11 vicepresidències en total enfront de les 8 que hi havia al mandat anterior. Una cosa que ha produït les queixes del representant metropolità del PP, Miquel Jurado, que ha retret al cuatripartido metropolità "ni tan sols s'han molestat vostès en justificar l'augment de vicepresidències en aquest consell".





Per JXCat cobrarà protagonisme en aquest govern metropolità traversal, Isidre Serra, alcalde de Sant Climent de Llobregat i per ERC, Joan Borràs, alcalde del Papiol.





Les tres grans preocupacions del govern de l'AMB per al mandat que dóna inici seran la lluita contra l'emergència climàtica, millorar la mobilitat sostenible i el desenvolupament del PMU Metropolità que finalitzarà el seu procés de participació a la fi de 2019. I que en paraules d'Antonio Balmón, "es preveu que estigui llest en un període de 18 mesos, a comptar a partir del gener del 2020, després de no haver-se tocat en 40 anys. capitanejar està tasca estarà en mans d'ERC".





La inversió en el Besòs també serà una prioritat per a l'AMB en la seva lluita per les "desigualtats territorials". En aquest sentit la representant dels comuns, ha recalcat "la manca d'inversions que hi hagut fins ara". En aquest sentit Ada Colau, ha demanat als presents que "des de l'Àrea Metropolitana haurem de fer un esforç col·lectiu per recuperar, aquesta que és una de les àrees més deteriorades del nostre territori".





L'AMB TÉ NOVA PRESIDENTA PEL MANDAT 2019-2023





Malgrat que la seva formació política dins el Consell Metropolità de l'AMB, En comú Guanyem, és la segona en representació, aglutinant el 18% i 16 consellers, ha estat designada per 76 vots a favor i 8 abstencions com a Presidenta de la mateixa. I el PSC amb 43 sostremort i el 48% de la força té la vicepresidència, a través d'Antonio Balmón, alcalde de Cornellà.





En la seva intervenció, ja com a presidenta de l'ens supramunicipal, Colau ha volgut posar en valor "l treball realitzat en l'anterior legislatura" i ha posat damunt la taula la necessitat de "cooperar entre els 36 municipis del territori, més enllà de Barcelona, salvaguardant riqueses com el passeig marítim proper a les nostres platges, el Parc Agrari i les zones boscoses, com Collserola ". També ha incidit en la necessitat de la "lluita contra l'emergència climàtica. No podem esperar més".





Ha recordat a més que aquest acord programàtic inclou 54 objectius "amb un fort contingut social" i mesures per vertebrar el territori metropolità, així com promoure la implicació ciutadana en la presa de decisions i aprofundir en les relacions de cooperació amb la resta d'institucions locals de la regió metropolitana barcelonina.





ELS GRUPS POLÍTICS METROPOLITANS: UNA DE FREDA I UNA DE CALENTA





Des Ripollet, Jose Maria Osuna, des de la franquesa li ha etzibat un "aquest és l'acord que era possible en la Política real i per aquesta raó les polítiques que es duguin a terme estaran més diluïdes".





Manuel Valls ha afirmat que des del seu Plataforma política "farem una oposició exigent i propositiva. Serà necessari un gran pacte per l'habitatge que retorni la confiança al sector per afrontar la creixent demanda. Serà un repte que necessitarà d'un acord metropolità fruit d'una voluntat política. ". A més va afegir "haurem de dur a terme polítiques mediambientals responsables". En relació a la conformació d'un cuatripartido metropolità Valls no s'ha mossegat la llengua ja avisat en aquest inici de mandat amb la següent frase "la transversalitat pot ser exemplar però un govern metropolità necessita polítiques clares que necessiten una voluntat política que es pot permetre distraccions ".





Per al representant del PP, Miguel Jurado, és "important el desenvolupament del PMU Metropolità. Hem d'esforçar-nos perquè ens afecta a tots" i ha advertit que portaran a terme una oposició responsable que tindrà a veure amb que "aquí ningú s'ha de relaxar , perquè on hi ha control hi ha acció ".





Des de Ciutadans han recordat als presents que per al seu grup polític "no hi ha una anormalitat democràtica. No hem donat suport a aquest govern perquè hi ha constitucionalistes que van de la mà de populistes i nacionalistes". Ha parlat el seu representant que "l'AMB ha de buscar potenciar un transport públic eficient i útil perquè és la una eina que tenim en la lluita enfront de la contaminació. També hem de reflexionar sobre l'habitatge públic".





En intervenir l'alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra, ha fet un al·legat en relació a la "excepcionalitat del mandat que vivim on un regidor democràticament elegit, Quim Forn no pot assistir al Ple d'aquest organisme metropolità". Aquesta situació "la acabat qualificant Serra com una vergonya". Ha destacat Serra en la seva intervenció en el Ple Metropolità el haver pogut introduir entre "els acords de govern la cura i la gestió de les zones boscoses, la no desaparició de l'agricultura i la prevenció d'incendis. La nostra voluntat és la de millorar la vida dels metropolitans i que l'AMB sigui una porta d'entrada d'oportunitats ".





El representant d'ERC, Joan Borràs, també ha fet notar l ' "absència de Quim Forn en aquest ple". A més s'ha compromès ha "realitzar un seguiment detallat i donar compte del compliment dels acords.





Els comuns han ressaltat en la seva intervenció la "falta d'inversió a El Besòs" i en aquest sentit ha dit que "hem de ser valents en el desenvolupament d'aquest territori que no tot sigui paper mullat. Ens comprometem a defensar els recursos comuns en aquest mandat ".





Josep Perpinyà, ha estat l'encarregat de parlar en nom del PSC metropolità i ha centrat la seva esposició en el desenvolupament dels punts d'un acord que ha qualificat que ha hagut de tenir un "caràcter generós per fora possible. Hem dibuixat escenaris per arribar a un acord amb les forces polítiques que estem en el governs, sempre en benefici de les persones. Cal posar en valor el treball realitzat en aquesta casa (aMB) perquè som un partit amb vocació de govern. Davant els problemes ambientals fem polítiques i lluitem per fer front als reptes i millorar la qualitat de vida de les nostres ciutadans. l'emergència climàtica és una cosa que hem de aforntar en aquest mandat ".





CONFIGURACIÓ DE L'ESTRUCTURA POLÍTICA





La Junta de Govern de l'AMB estarà formada per la presidenta, 11 vicepresidències i 6 consellers. La presidència l'obstentará Ada Colau, per En Comú Guanyem. La vicepresidència, Antonio Balmón, pel PSC. La resta de vicepresidències recauran, 3 a A Comú Guanyem 4 al PSC, 3 a ERC i 1 a JxCatalunya. A més hi haurà 4 consellers del PSC i 1 d'ERC.

Les àrees de gestió han quedat repartides de la següent manera:









Vicepresidència que incorporarà la gestió de l'Àrea d'Administració i Territori recau al PSC

Mobilitat, Transport i Sostenibilitat estarà a càrrec del PSC

Ecologia el portarà En Comú Guanyem

Desenvolupament Social i Econòmic, PSC

Planificació Estratègica, A Comú Guanyem

Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, ERC

Internacional i Cooperació, ERC





En relació a les comissions informatives. El PSC obtentará la presidència de la Comissió d'Administració i Territori i la de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat i A Comú Guanyem la d'Ecologia.





El PSC a més estarà a càrrec de les següents empreses i organismes: TMB, Institut Metropolità del Taxi, IMPSOL, AMB Informació i Serveis SA. Mentre que En Comú Guanyem gestionarà Barcelona Regional, Habitatge Metròpolis Barcelona, SA i IERiM.