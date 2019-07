Diverses plataformes exigeixen una especial protecció dels menors amb discapacitat

Després de les presumptes agressions sexuals a un nen amb síndrome d'Asperger a Vallirana per part d'alguns companys d'institut, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), igual que el CERMI i la Conferecació Autisme Espanya, condemna i rebutja els fets i ofereix a la família el suport necessari en totes les accions i reclamacions que decideixin fer.









A més, també demana i reclama una especial protecció dels menors amb discapacitat, ja que són més vulnerables en aquest tipus d'accions i agressions, com l'assetjament sexual.





El COCARMI se suma a les mostres de rebuig de diferents plataformes de la discapacitat, com el Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Confederació Autisme Espanya.





Concretament, el comitè donarà suport a les reclamacions a institucions públiques relacionades amb l'atenció a la infància, la màxima cura i protecció del col·lectiu més vulnerable entre els vulnerables, els nens amb discapacitat.





El COCARMI demana contundència en la lluita contra els diferents tipus d'assetjament, incloses les agressions sexuals, que poden patir els nens amb discapacitat, que solen tenir menys recurs que els altres nens a l'hora de poder frenar aquest tipus d'accions.





INEFICIÈNCIA DELS PROTOCOLS DELS CENTRES EDUCATIUS





El comitè demana una reunió amb el conseller d'Educació per fer-li veure la seva preocupació pels fets ocorreguts i per la ineficiència dels actuals protocols i marcs d'actuació dels centres educatius per detectar aquest tipus de situacions.





D'aquesta manera, "cal revisar els actuals protocols de prevenció, detecció i intervenció per protegir especialment als nens amb discapacitat".





LA SUPOSADA AGRESSIÓ AL MENOR DE 13 ANYS, INVESTIGADA PELS MOSSOS





Els Mossos d'Esquadra van començar a investigar un presumpte cas d'agressió sexual a un noi de 13 anys amb síndrome d'Asperger per part de quatre companys d'institut a Vallirana.





Els pares van presentar una denúncia al desembre davant els Mossos, que van posar el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors.





Suposadament aquests quatre joves, d'entre 14 i 15 anys, van fer tocaments i es van masturbar davant d'ell. També haurien intentat penetrar-ho. El noi va marxar de l'institut al febrer.





En un comunicat, l'Ajuntament de Vallirana va assegurar que ha treballat de manera transversal amb la família, el centre i tots els agents de la comunitat educativa, i rebutjar qualsevol tipus de violència i agressió.





Els fets, revelats per 'El Caso', van ocórrer al Collegi Verge del Roser de Vallirana, dedicat a l'ensenyament d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.





Tant l'escola com l'ajuntament asseguren que quan es va conèixer el succés es van activar tots els protocols en cas d'assetjament escolar.





El rotatiu assegura que l'abús i agressió sexual que ha denunciat la família van venir precedits mesos abans d'un altre tipus d'atacs al noi, a qui els joves sospitosos, que es feien anomenar 'La Mafia'm humiliaven, li donaven porros i fins i tot robaven i amenaçaven.