Espanya es planta a la final del Mundial de Waterpolo masculí deu anys després

La selecció masculina de waterpolo ha aconseguit la classificació per a la final del Mundial que s'està disputant a Gwangju després de guanyar a Croàcia per 6-5 i aconsegueix el seu bitllet per a participar en els Jocs de Tòquio el proper estiu.









El waterpolo nacional segueix brillant i, després del pas a la final del combinat femení, que va derrotar a Hongria a la penúltima ronda, la selecció masculina ha aconseguiu el mateix resultat.





A més, com a valor afegit, la selecció croata era l'actual campiona del món, cosa que li dóna més importància a la fita assolit pels de David Martín, que s'enfrontaran en la final del campionat davant el guanyador del Itàlia - Hongria.





Espanya arribava a la cita després d'eliminar a Sèrbia en els quarts de final, però el seleccionador ja havia advertit que tocava enfrontar-se davant un rival de màxima entitat. Malgrat tot, l'actual subcampiona d'Europa no s'ha espantat i torna a una final mundialista deu anys després.