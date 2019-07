Els jutjats especialitzats de Barcelona, els segons més col·lapsats de tot Espanya

Els jutjats especialitzats en clàusules abusives, des de la seva creació l'any 2017, acumulen retards a l'hora d'assenyalar dates d'audiència prèvia i demores en presentar resolucions. Així, els consumidors afectats per clàusules sòl, hipoteques multidivisa, consolidacions o venciments anticipats, entre d'altres, arriben a esperar fins a quatre anys en algunes ocasions per tenir una resolució del seu cas.













En el cas de Barcelona hi ha més de 1.000 casos arxivats fins al 2020. Una demanda presentada al desembre de 2018 celebrarà la vista al juliol de 2020 o, fins i tot, al desembre del mateix any. Les sentències a la ciutat comtal es retarden entre un any i mig i dos i aquest és el temps que hauran d'esperar els 1.189 casos que 'reclamador.es', la companyia en línia de serveis legals, té en aquest jutjat.





A més, els jutjats tanquen durant el mes d'agost, cosa que encara fa que s'allarguin més aquest tipus de procediments. 'Reclamador.es' denuncia que els ciutadans tan sols troben inconvenients i sentències insuficients i que això només beneficia la banca.





En aquest sentit, reclamador.es, ha recopilat els 10 jutjats especialitzats en clàusules abusives més col·lapsats d'Espanya, segons els seus clients. En aquest rànquing, destaca el jutjat especialitzat de Barcelona, en el qual reclamador.es té encallades més de 1.100 de demandes, que hauran d'esperar entre un any i mig i dos anys per a ser resoltes.





La totalitat dels jutjats col·lapsats suma 5.221 demandes presentades que estan encallades als jutjats especialitzats. Concretament els jutjats col·lapsats són els següents:





Sevilla, 335 demandes. Còrdova, 84. Madrid, 2.901. Badajoz, 43. Bilbao, 123. Saragossa, 88. Màlaga, 211. Barcelona, 1.189. Salamanca, 18. Balears, 229.