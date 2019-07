La vaga d'Iberia amenaça amb afectar 1.000 vols a l'aeroport de Barcelona

Les negociacions entre el personal de terra d'Iberia Barcelona i l'aerolínia no han arribat a un acord per desbloquejar la vaga convocada per al 27 i 28 de juliol , el que pot provocar una situació de col·lapse a l'aeroport del Prat durant aquest cap de setmana.









La companyia aèria espanyola dóna servei a 27 aerolínies a l'aeroport de Barcelona, de manera que el nombre de vols afectats podria ser de l'ordre de 1.000 durant el període previst de la vaga.





El Ministeri de Foment ha establert els serveis mínims per a la vaga d'assistència en terra i manteniment d'Iberia a l'aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat per als pròxims dies 27 i 28 de juliol, amb els que, assegura, "protegeix" el 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars, el 54% dels internacionals i el 32% dels peninsulars l'alternativa de transport sigui inferior a cinc hores.





En un comunicat, Foment ha explicat que aquests serveis mínims tenen com a objectiu compatibilitzar l'interès general dels ciutadans i, en particular, les seves necessitats de mobilitat, especialment durant aquests dies d'alta demanda de vacances, amb el dret de vaga del col·lectiu de treballadors, uns 2.700, segons la companyia.





La decisió ha arribat després que aquest 24 de juliol, després de la segona reunió de mediació per intentar arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga, els treballadors i la companyia aèria no hagin arribat a un acord per 'l'immobilisme de la direcció de l'empresa', segons UGT, no ho ha fet possible.





Els treballadors d'IAG, societat de la fusió d'Iberia i British Airways, reclamen un pla que contempli la contractació necessària que respongui a l'excés de treball que pateix el personal de Barcelona.